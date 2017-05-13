Filistin Yönetimi Batı Şeria’da Belediye Seçimlerini Yapıyor

Batı Şeria'nın 461 noktasında bugün yapılan belediye seçimleri için sabah 07.00'de oy verme işlemleri başladı.

Batı Şeria'nın 461 noktasında bugün yapılan belediye seçimleri için sabah 07.00'de oy verme işlemleri başladı.

Toplamda 145 bölgede birden fazla liste yarışırken, 181 yerde tek listeyle seçimlere girildiği ve 65 yerde ise seçim yapılmayacağı bildirildi. Hamas, İslami Cihad ve Halk Cephesinin boykot ettiği seçimlere 70 kurumu temsilen yerli ve yabancı bin 400 kişi gözlemcilik yapacak.

Abbas yönetimi, Hamas'ın iştirak etmeyeceğini varsayarak Gazze dahil bölgelerin tamamında yerel seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Hamas'ın seçimlere katılmasıyla, Abbas yönetimi bu defa Hamas'ı seçimlerden uzaklaştırmak için El-Hamdallah hükümetini devreye soktu ve hükümetin baskılarıyla yüksek mahkeme seçimlerin sadece Batı Şeria'da yapılmasına karar verdi.