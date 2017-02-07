Filistin’in Ankara Büyükelçi Faed Mustafa, Trump Sonrası Filistin’deki Son Durumu İha’ya Değerlendirdi

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadinden endişe...

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadinden endişe duyduğunu belirterek, Amerika Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının barış ve ikili devlet için çok büyük bir tehdit oluşturduğunu ve bölgedeki birçok dengeyi değiştireceğini söyledi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, elçiliğin kapılarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail hükümetinin yeni yerleşim yerleri inşa etme sürecini değerlendiren Büyükelçi Faed Mustafa, "Amerika'da Donald Trump'ın başkan olmasından dolayı İsrail çok mutlu ve sevinçli" dedi.

"Trump'ın Başkan olmasından dolayı İsrail çok mutlu ve sevinçli"

ABD'nin eski Başkanı Barak Obama döneminde İsrail'in ABD yönetimi ile aralarının iyi olmadıklarını fakat Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'nin İsrail siyasetinde gözle görülür bir değişlik olduğuna işaret eden Faed Mustafa, "Biz açıkça ABD'de Donald Trump'ın iktidara gelmesinden ve başkan olarak göreve başlamasından sonra İsrail siyasetinde önemli değişiklikler gördük. İsrail hükümetinin Barak Obama yönetimindeki Amerika yönetimiyle aralarının iyi olmadığını biliyorduk. Donald Trump döneminde ise Amerikan yönetimi İsrail'in yanında yer aldığını ve açık ve net bir şekilde İsrail'i desteklediğini görüyoruz. Amerika'da Donald Trump'ın Başkan olmasından dolayı İsrail çok mutlu ve sevinçlidir" yorumunu yaptı.

"Endişeliyiz"

İsrail hükümetinin son günlerde işgal altındaki Filistin topraklarına; özellikle de Kudüs ve çevresine yeni yerleşim alanları inşa etme sürecinin hızlandığına dikkat çeken Büyükelçi Mustafa, bu durumdan "endişe" duyduklarını dile getirdi. Batı Şeria ve Kudüs çevresinde İsrail hükümetinin 3000 yeni konut inşasının uluslararası hukuka aykırı ve iki devletli bir çözüme engel olduğunu da vurgulayan Büyükelçi Mustafa, "Eğer İsrail hükümeti iki devletli bir çözüme inanıyorsa ona göre davranması gerekir. Fakat İsrail tam tersine Filistin toprakları olarak sayılan bölgeleri işgal etmeye ve oralara yerleşme yapmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

"Kudüs, Müslümanlar için kutsal bir yerdir ve inançlarının kutsal bir varlığıdır"

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadinin uluslararası hukukun Kudüs için belirlediği "işgal altında toprak" statüsünü bozacağını ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasıyla birlikte Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak sayılacağı kaydeden Büyükelçi Mustafa, bu durumun Müslümanları da çok etkileyeceğini belirterek, "Kudüs Müslümanlar için kutsal bir yerdir ve inançlarının kutsal bir varlığıdır" değerlendirmesinde bulundu. Büyükelçi Faed Mustafa konuşmasında şunları aktardı:

"Donald Trump'ın söz verdiği gibi Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması barış için çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu adım da birçok dengeyi değiştirecektir. Tabi bu adımla birlikte uluslararası hukukun Kudüs için belirledi "işgal altında toprak" statüsünü Amerika bu şekilde bozmuş oluyor ve büyükelçiliği taşımasıyla birlikte İsrail'in başkenti olarak saymış oluyor. Buranın işgal altında olmasının yanı sıra böyle bir adım Müslümanları da çok etkileyecektir. Kudüs Müslümanlar için kutsal bir yerdir ve inançlarının kutsal bir varlığıdır."

"Umut ederiz ki Donald Trump İsrail siyasetini gözden geçirir"

Büyükelçi Mustafa, Donald Trump'ın neden İsrail yanlısı bir siyaset yürüttüğünün nedenini tam olarak bilmediğini belirterek, "Umut ederiz ki Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump siyasetlerini gözden geçirir. Çünkü barıştan yana olmak için her zaman dengeli olmak gerekir. ABD 1991 yılında başlayan (İsrail-Filistin) barış hareketine her zaman dengeli davranmıştır fakat bu denge bozuldu. Bu dengeyi koruması için aldığı kararları tekrardan gözden geçirmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"İsrail'in faaliyetleri kanser gibi Filistin topraklarında dağılıyor ve bulaşıyor"

İsrail'in özellikle Kudüs kentinin çerçevesinde, Batı Şeria'da ve Filistin topraklarında yoğun şekilde yerleşmeler yapmayı sürdürdüğünü ve bu yerleşmelerinin "planlı, programlı ve sürekli" bir şekilde devam ettiğini söyleyen Büyükelçi Faed Mustafa konuşmasında şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin Filistin topraklarına yoğun şekilde yerleşmeler yapması ne yazık ki iki devlet çözümünün temelini yıkıyor ve çözümü bitiriyor. Buna karşı direnişimiz devam edecektir. Hiçbir zaman direnişimizden geri adım atmayacağız. Umarım uluslararası camia da buna karşı çıkar, kınar ve durdurur. Birleşmiş Milletlerin(BM) 2334 no'lu kararı; bu yerleşmeleri kınaması iyi bir karadı fakat Birleşmiş Miletler ve BM Güvenlik Konseyi'nin daha da bu konuda baskı uygulamasını ve İsrail'i kınamasını ve bu faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine inanıyoruz. İsrail'in faaliyetleri kanser gibi Filistin topraklarında dağılıyor ve bulaşıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu İsrail, Kudüs ve çevresindeki bölgelerde yeni yerleşim yerleri yapıyor. Bunda ki hedefi de Kudüs'ü diğer Filistin topraklarından izole etmek, bu şeklide Yahudileştirmek ve İsrailleştirmek. İsrail, şu anda bile (Kudüs'e) Yahuda ve Samra adı takmış ve o şekilde kullanıyor. Bu, İsrail'in ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve çözüme yönelik herhangi bir adı atmadığını gösteriyor. İsrail sözde çözüm sürecini daha fazla istismar ederek, daha fazla yerleşmeler yapmak istiyor ve bu şekilde bu süreç içerisinde Filistin topraklarını koparmaya çalışıyor."

"Türkiye'ye saygı ve sevgi duyuyoruz"

Filistinliler olarak Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteklerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Büyükelçi Mustafa, "Türkiye'ye saygı ve sevgi duyuyoruz. Türkiye, Filistin'in dost ve kardeş ülkesidir. Biz Filistinliler olarak Türkiye'nin sonsuz ve güçlü desteğinden dolayı memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz. Türkiye ile Filistin arasında iki halkın çıkarı için ilişkilerin daha da güçlenmesini ve gelişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.