Filistinli Kadınlar İsrailli Askerlerinin Silahlarına Karşı Durdu

Ramallah'ta Salih Peygamber köyünde İsrail askerleri kendilerine taş atan çocuklara ateş açmak istedi.

Ramallah'ta Salih Peygamber köyünde İsrail askerleri kendilerine taş atan çocuklara ateş açmak istedi. Köyün kadınları İsrail askerleri ile çocuklarının arasına girerek onlara kalkan olarak İsrail askerlerinin çocuklarını vurmalarını engelledi.

Batı Şeria'nın birçok yerinde Filistinliler, geçen ayın 28'inde açlık grevine başlayan İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumları desteklemek için gösteriler yaptığı, İsrail askerlerinin göstericilere karşı sert tedbirler aldığı belirtildi. Açlık grevi yapan Filistinli mahkumların sayısının bin 700'e ulaştığı kaydedildi.