Filiz Taçbaş Davası

Oyuncu Filiz Taçbaş davasının taraflarından Mehmet Fatih Taşçı, mahkeme sonrası ilk kez kamera karşısına çıktı.

Oyuncu Filiz Taçbaş davasının taraflarından Mehmet Fatih Taşçı, mahkeme sonrası ilk kez kamera karşısına çıktı. Filiz Taçbaş'ın şov yaptığını nitelendiren Taşçı, "Mahkeme çıkışında Filiz hanımın baygınlık geçirmesi daha sonrasında adliye önünde bütün basının çağrılmış olması gösteriyordu ki; bir şovun hazırlığıydı" dedi. Taşçı'nın Avukatı Ufuk Dikbaş ise, karar sonrası yaşananları reklam amaçlı olduğunu savundu. Dikbaş, "Filiz hanım belki milyonlarca liraya yapamayacağı reklamı bu dava sonunda yapmıştır" sözlerini kullandı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve dün sonuçlanan davanın taraflarından Mehmet Fatih Taşçı, Avukatı Ufuk Dikbaş ile birlikte olay ve davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şov yaptılar"

Suçsuzluğunun kanıtlandığını ifade eden Erzurumlu İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, mahkeme sonrası Filiz Taçbaş'ın baygınlık geçirmesinin şov olduğunu belirtti. Taşçı, amacın kendilerini küçük düşürmek olduğunu ifade ederek, "Mahkeme çıkışında Filiz hanımın baygınlık geçirmesi daha sonrasında adliye önünde bütün basının çağrılmış olmasının hepsi gösteriyordu ki bir şovun hazırlığıydı. Bu şovu da güzel yaptılar. Böyle bir şeyle bizi orada küçük düşürmek üzerimize farklı iftiralar atarak bizi biraz daha rencide etmek ve halkın gözünün önünde bizi suçlu göstermekti. Ama görünen o ki görüntülerdeki konuşmalara bakarsanız Avukat Meltem Banko Filiz Taçbaş'ın kulağına eğilerek, "İlaçlarını söyle, sana baktığını gülümsediğini söyle" gibi kelimeler kullanarak yönlendirmiştir. Mahkeme hakkımızda beraat kararı verdi. Bunda yadırganacak bir şey yoktu. Zaten biz başından beri suçsuz olduğumuzu biliyorduk. Konuda bahse geçen yüklü miktardaki paranın meblağsı 22 bin 500 liraydı" dedi.

"İcra takibi başlattıktan sonra suç duyurusunda bulundu"

Bahse konu olayı anlatan Mehmet Fatih Taşçı, şunları söyledi: "Olay 2013 yılının Şubat ayında meydana geldi. Emre Soylu, Meltem Banko'nun sevgilisiydi. Emre Soylu'da ayrıca benim iş ortağımdı. Meltem Banko, Filiz Taçbaş'ın internet üzerindeki cinsel içerikli fotoğrafları ve yazışmalarını kaldırması için Emre Soylu'dan yardım talep etmişti. Emre Soylu'da arkadaşımız olan Mustafa Kobazoğlu'nu yanına çağırarak böyle bir işin olduğunu söylemiş ve kendisinin bunu yapıp yapamayacağını sormuş. Mustafa işi kabul etmiştir. Daha sonra işe başlanıyor yapılıyor ve bu arada da Mustafa'nın maddi durumu iyi olmadığı için benden de para istedi. Bende kendisine para yardımında bulundum. Ama daha sonrasında Mustafa'dan para istediğimde bir yıl geçmesine rağmen paramı ödeyemedi. Çünkü Filiz hanım Mustafa'ya parasını ödemedi. Filiz hanım daha sonrasında Mustafa'yı arayarak buluşmak istedi ve parasını ödeyeceğini söyledi. Mustafa benden aldığı borcu Filiz hanımdan para aldıktan sonra ödeyeceğini söyleyerek beni de çağırdı. Birlikte lüks bir kafeye gittik. Orada birlikte yemek yedik. Filiz hanım Mustafa'ya parayı Aralık ayında toplu olarak ödeyeceğini belirtti. Ben de Mustafa'dan alacağım paradan dolayı kendisine "Söz uçar yazı kalır" deyince kendisi boş bir kağıdın başına "senettir" başlığı atarak 22 bin 500 lira parayı ödeyeceğini taahhüt ederek imzaladı. Aradan 2 ay süre geçtikten sonra borcunu ödemeyince haklı olarak icra takibi başlattım. İcra takibi başlatıldıktan 4 ay sonra kalkıp hakkımızda savcılığa gasptan dolayı suç duyurusunda bulundu."

Yaşananlarla ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını ekleyen Taşçı, "Adeta bir film çevirdiler. Hakkımızdaki iftiralara karşı da suç duyurusunda bulunacağım" şeklinde konuştu.

Karşı tarafın demogoji yaptığını savunan Mehmet Fatih Taşçı'nın Avukatı Ufuk Dikbaş, "Duruşmadan sonra bazı tavır ve davranışlarda bulunuldu. Bu tavır ve davranışlar tamamen şovdan ibaret olup müvekkilimin hakkında da yersiz ve suç nedeni oluşturacak isnatlarda bulundular. Gerek Filiz hanım gerekse de vekili tarafından sanki adaletsiz bir karar verilmiş, kadına karşı şiddet uygulanmış gibi demogoji içeren söylemlerde bulunmuşlardır. Bu icra dosyası ilk açıldığı zaman müvekkilim ve diğer sanık ile hiçbir ticari ilişkisi olmadığını beyan eden Filiz hanım ve vekili davanın sonraki aşamalarında bu ilişkiyi dönem dönem ret ve kabul etmişlerdir" İfadelerini kullandı.

Savcının mütalaasında görüşme yeri ve şekline bakarak beraat istediğini hatırlatan Dikbaş, "Görüşme yeri İstanbul'da bulunan AVM'nin içerisindeki lüks bir kafede olmuştur. Burası Filiz hanımın tanındığı ve bilindiği bir yer. Bu görüşme yerini ayarlayan da tamamen Filiz hanımdır" diye konuştu.

"Milyonlarca liraya yapamayacağı reklamı bu davada yaptı"

Filiz Taçbaş'ın davayla reklam yaptığına değinen Ufuk Dikbaş, "Müşteki ve vekili tarafından müvekkilimiz sanki beraat etmemiş de kendileri bu davayı kazanmışlar gibi hareket etmişlerdir. Bize göre asıl amaç burada 22 bin 500 liralık meblağı ödemek değildir. Filiz hanım belki milyonlarca liraya yapamayacağı reklamı bu dava sonunda yapmıştır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ama bizce reklamın iyisi de olur kötüsü de. Gerçi bu girişimleri nedeniyle biz kendileri hakkında maddi ve manevi tazminat talebinde bulunacağız. Bu dosyadan sonra bugüne kadar hiç dillendirmediği, beni taciz etti, şiddet uyguladı gibi isnatlarda bulunmuştur. Bu isnatlarla yine kanımızca toplumsal destek sağlanmak amacı güdülmüştür" dedi.

Olay, Oyuncu Filiz Taçbaş gençlik yıllarında çektirdiği özel fotoğraflarını internetten kaldırmak için belirli bir ücret karşılığında anlaştığı bilgisayar uzmanının kendisine zorla senet imzalattırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ve önceki gün sonuçlanan davayı kaybeden Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu Filiz Taçbaş, mahkemenin sanıklara beraat vermesinin ardından adliyede sinir krizi geçirerek adliye koridorlarında baygınlık geçirmişti.