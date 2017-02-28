Film İzler Gibi Yangını İzlediler

Adana'da simit fırınında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralanırken, mahalle sakinleri yangını film izler gibi izledi.

Adana'da simit fırınında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralanırken, mahalle sakinleri yangını film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60039. Sokak'ta simit fırınında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tezgahın altında bir kişi olduğunu fark etti. Vücudunda yanıklar oluşan şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Yangın söndürülürken, iki katlı simit fırını kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında mahalle sakinlerinin film izler gibi merakla yangını izlemesi dikkat çekti. Polisler vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı.