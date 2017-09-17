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Final Maçına Yoğun İlgi

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Final Maçına Yoğun İlgi
EuroBasket 2017 Finali'nde Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.

EuroBasket 2017 Finali'nde Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek için gelen her iki takımın taraftarı da Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurdu.

Slovenya ile Sırbistan'ın karşılaştığı EuroBasket 2017 Finali'ne taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Maçı izlemek için ülkelerinden Türkiye'ye gelen her iki ülke taraftarı, gün boyunca Sinan Erdem Spor Salonu ve çevresinde mücadelenin başlamasını bekledi. Karşılaşmanın başlangıç düdüğünden itibaren büyük coşku oluşturan izleyiciler, maç boyunca takımlarına büyük destek gösterdi. Aynı zamanda tribünde ülkelerinin bayraklarını da açan basketbolseverler, salonda renkli görüntülere sahne oldu.

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