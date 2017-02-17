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Final Okulları Basketbolda İl Birincisi Oldu

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Final Okulları Basketbolda İl Birincisi Oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Genç Erkekler Basketbol Turnuvasında Diyarbakır Final Okulları rakiplerini yenerek il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Genç Erkekler Basketbol Turnuvasında Diyarbakır Final Okulları rakiplerini yenerek il birincisi oldu.

Maçı tribünden izleyen Final Eğitim kurumları 11. Bölge temsilcisi Şahin Otu, kupa töreni sonrası takım oyuncularıyla yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Otu, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Eğitim ve öğretimin yanı sıra sportif faaliyetlere de büyük bir önem veriyoruz, eğitimde ve sporda başarının disiplinli çalışmayla gelebileceğini biliyoruz" dedi.

Otu, sporcuları ve Diyarbakır Final Okulları Spor Koordinatörü İlker Kaya'yı tebrik de etti.

Final Okulları Basketbolda İl Birincisi Oldu

Final Okulları Basketbolda İl Birincisi Oldu

Final Okulları Basketbolda İl Birincisi Oldu

Final Okulları Basketbolda İl Birincisi Oldu

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