  • BIST 105.304
  • Altın 156,675
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Fındığı Kesip Çilek Üretimine Başladı

» »
Fındığı Kesip Çilek Üretimine Başladı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçelerini keserek kurduğu seralarda çilek üretimine başlayan bir vatandaş, çileğin hem üretiminden hem de lezzetinden...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçelerini keserek kurduğu seralarda çilek üretimine başlayan bir vatandaş, çileğin hem üretiminden hem de lezzetinden çok memnun olduğunu söyledi.

Salihli ve Bolaman Mahallelerinde kurduğu özel seralarda çilek üretimine başlayan üretici İsa Falay, "Çilek bu yörenin toprağını çok seviyor. İlk olarak tek seramızda üretime başladık. Sonrasında yetişme seviyesi bizleri umutlandırınca birkaç seraya çileği diktik. Sahil kesimine yakın seramızda yaz ayında özellikle aynı yerden 8 kez hasat aldım. Yeni dikilmesi sebebiyle verim biraz düşük oluyor. Önümüzdeki yıllarda hasat sayısı daha da fazla olacaktır. Şimdi yeni döneme 3 seramızda da fideler dikerek hasadımızı bekliyoruz. Nisan ayının ilk haftasında ürün almayı hedefliyoruz. Pazar konusunda bir sıkıntımız yok. Elimizde çilek kalmıyor" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden destek istediğini belirten Falay, "Salihli Mahallemizde bulunan seralarımızda açık şekilde üretim yapıyoruz. Bizlere naylon yardımı yapmaları konusunda beklentilerimiz var. Sektörün gelişmesi için bu tür desteklerin olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Süs bitkileri yetiştirmek için çok gayret gösterdikleri ifade eden Falay, "Kesme çiçekçiliği maalesef bölgemizde çok fazla geliştiremedik. Bölgemizde kış ağır geçiyor. Seralarımız yoğun kış şartlarına dayanamadı ve kar her yağdığında zarar vererek yıkılmasına sebep oldu. Süs bitkilerini imkanlarımız doğrultusunda çok büyütemedik, küçülterek yetiştirmeye devam ediyoruz. Bir seramızda yine kesme çiçek yetiştiriyoruz. Yılın ilk başlarından bu zamana kadar 3 kez hasat ettik. Bölgedeki mevsimsel durum seralarda çiçek yetiştirmemize engel oluyor" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buski’nin 2018 Bütçesi Açıklandı06 Aralık 2017 Çarşamba 15:38
  • Kmtso Başkanı Zabun: "İhracatımız Yüzde 11 Arttı"06 Aralık 2017 Çarşamba 15:28
  • Demsa Holding’ten Engelli İstihdamı İçin Önemli Proje06 Aralık 2017 Çarşamba 15:18
  • Türkiye’ye Gelen Gastronomi Turistleri Yeme-içmeye Ortalama 259 Dolar Harcıyor06 Aralık 2017 Çarşamba 15:18
  • Büyükşehir’den Arsa İhalesi06 Aralık 2017 Çarşamba 15:18
  • Balıkçı Esnafının Kent Meydanı Kaygısı06 Aralık 2017 Çarşamba 15:08
  • Bakan Ağbal: “İhtiyatlı Davranacağız, Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatacağız”06 Aralık 2017 Çarşamba 15:03
  • Burhaniye’de Arıcılık Kursu İlgi Gördü06 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Memur-sen Kasım Ayı Açlık Ve Yoksulluk Rakamlarını Açıkladı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Ordu Heyeti, İtalya’da Fındık Tarımını İnceledi06 Aralık 2017 Çarşamba 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti