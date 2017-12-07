Fındığı Kesip Çilek Üretimine Başladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçelerini keserek kurduğu seralarda çilek üretimine başlayan bir vatandaş, çileğin hem üretiminden hem de lezzetinden...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçelerini keserek kurduğu seralarda çilek üretimine başlayan bir vatandaş, çileğin hem üretiminden hem de lezzetinden çok memnun olduğunu söyledi.

Salihli ve Bolaman Mahallelerinde kurduğu özel seralarda çilek üretimine başlayan üretici İsa Falay, "Çilek bu yörenin toprağını çok seviyor. İlk olarak tek seramızda üretime başladık. Sonrasında yetişme seviyesi bizleri umutlandırınca birkaç seraya çileği diktik. Sahil kesimine yakın seramızda yaz ayında özellikle aynı yerden 8 kez hasat aldım. Yeni dikilmesi sebebiyle verim biraz düşük oluyor. Önümüzdeki yıllarda hasat sayısı daha da fazla olacaktır. Şimdi yeni döneme 3 seramızda da fideler dikerek hasadımızı bekliyoruz. Nisan ayının ilk haftasında ürün almayı hedefliyoruz. Pazar konusunda bir sıkıntımız yok. Elimizde çilek kalmıyor" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden destek istediğini belirten Falay, "Salihli Mahallemizde bulunan seralarımızda açık şekilde üretim yapıyoruz. Bizlere naylon yardımı yapmaları konusunda beklentilerimiz var. Sektörün gelişmesi için bu tür desteklerin olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Süs bitkileri yetiştirmek için çok gayret gösterdikleri ifade eden Falay, "Kesme çiçekçiliği maalesef bölgemizde çok fazla geliştiremedik. Bölgemizde kış ağır geçiyor. Seralarımız yoğun kış şartlarına dayanamadı ve kar her yağdığında zarar vererek yıkılmasına sebep oldu. Süs bitkilerini imkanlarımız doğrultusunda çok büyütemedik, küçülterek yetiştirmeye devam ediyoruz. Bir seramızda yine kesme çiçek yetiştiriyoruz. Yılın ilk başlarından bu zamana kadar 3 kez hasat ettik. Bölgedeki mevsimsel durum seralarda çiçek yetiştirmemize engel oluyor" şeklinde konuştu.