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'Fındığın hakkı bu fiyatlar değil'

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'Fındığın hakkı bu fiyatlar değil'
FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bu sezon 1 kilogram fındık en az 15 lira olmalıydı, ama maalesef bu rakamlara bir türlü ulaşılamadı. Fındığın hakkı bu fiyat değil" dedi

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, bu sezon fındık fiyatlarının üreticileri memnun etmediğini belirterek, "Şu anda serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı 1 kilogram fındık 10,25 liradan işlem görüyor, ancak fındığın hakkı bu fiyat değil" diye konuştu. 

Bu sezon rekolte az olmasına rağmen fiyatların bir türlü istenilen seviyeye ulaşamamasına anlam veremediğini söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti: "Sezon başında da söylediğimiz gibi rekolte normalde az, fiyat yüksek olmalı, ancak beklediğimiz gibi olmadı. Rekolte az olmasına rağmen fiyatlar bir türlü yükselmedi. Fındığın üretim maliyeti ortada. Bu sezon 1 kilogram fındık en az 15 lira olmalıydı, ama maalesef üreticilerin de arzu ettiği bu rakamlara bir türlü ulaşılamadı. Üreticiler adına bizler de üzgünüz." 

Bayraktar, sezonun yaklaşık 5 ay sonra kapanacağına işaret ederek, "Temennimiz son aylarda üreticilerin kazanması. Biz de FİSKOBİRLİK olarak zaten serbest piyasanın üzerinde alım yapıyoruz. Yeter ki fiyat artsın. Biz üreticilerimizi en iyi şekilde desteklemeye hazırız" ifadesini kullandı.

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