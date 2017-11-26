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Fındık 9 liraya yükseldi

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Fındık 9 liraya yükseldi
Ordu'da sezon başından bu yana 8,50 liradan işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 9 liraya yükseldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatındaki 50 kuruşluk artışın az da olsa sevindirici olduğunu söyledi. Sezon başından bu yana fındık fiyatlarının bir türlü yükselmediğini belirten Soydan, "Bu artışın gelecek haftalardan itibaren de sürmesini temenni ediyoruz" dedi.

Soydan, serbest piyasada oluşan fiyatın üreticileri pek tatmin etmediğini dile getirerek, "Bundan dolayı üreticilerin ilk tercihi de Toprak Mahsulleri Ofisi oluyor. Serbest piyasada fiyatların 10 lira seviyelerine yükselmesi durumunda üreticinin tercihi yeniden tüccar ve manavlar olacaktır. Geçtiğimiz sezonlarda yılbaşı sonrası fındık fiyatlarında bir hareketlenme olmuştu. Bu yılbaşından sonra da fiyatların artmasını bekliyoruz. Çünkü TMO'ya satılan fındık miktarı oldukça fazla. Serbest piyasanın bunu göze alarak bir hamle yapacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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