Fındık Altı Temizlerken Yılan Isırdı

Düzce Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde fındık bahçesine temizlik yapan vatandaşı yılan ısırdı.
Olay merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fındık dibi temizliği yapan Yusuf Yurtsever isimli çiftçi temizlik yaptığı esnada yaklaşık 1,5 metrelik yılan tarafından elinden ısırıldı. Elinden ısırılan talihsiz adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yusuf Yurtsever'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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