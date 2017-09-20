Fındık bahçeni sök yerine kivi dik

Ordu Kivi Üreticileri Başkanı Uzunlar, arazisi müsait olanlara kivi bahçeleri dikmeleri önerisinde bulunarak, "Fındık gibi zor yanları kesinlikle yok. İç pazarda büyük ihtiyaç var" dedi

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu İlçesi'ne bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki bir kivi bahçesinde açıklama yaptı. Birlik Başkanı Uzunlar, bölgede fındık hasadının tamamlanmasının ardından kivi hasadı hazırlıklarının başladığını söyledi.

BEKLENTİMİZ 2,5 LİRA

Kivi hasadına kasım ayının ilk haftasından itibaren başlanacağını dile getiren Uzunlar, bu sezon ürünün, geçen yıla göre çok daha iyi ve kaliteli olduğuna işaret etti. Uzunlar, büyük manavların üreticilerle görüşmelere başladığını belirterek, "Şu anda üreticiler ve alıcılar arasında sıkı bir pazarlık söz konusu. Bu seneki kivinin kalitesini göz önüne aldığımızda fiyatı kesinlikle 2 liranın altına düşmez. Bizim beklentimiz ise 2,5 liradır. Zaten kivi parası peşin ödeniyor. Dolayısıyla bu yıl kivi, üreticisinin yüzünü güldürecek inşallah" ifadesini kullandı.

Birlik Başkanı Uzunlar, sözlerini şöyle tamamladı: "Pazar sıkıntısı, kurutma gibi sıkıntıları da yok. Benim üreticilere tavsiyem gerekirse fındık bahçelerini söküp yerine kivi diksinler. Kivi şu anda Türkiye'deki iç pazara yetmiyor. Bu açığı ülke olarak biz kapatabiliriz. Bu kapasite ve tecrübeye sahibiz. Kividen cips yapılmasının gündemde."