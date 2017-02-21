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Fındık Destek Ödemeleri Mart Ayında Yapılacak

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Fındık Destek Ödemeleri Mart Ayında Yapılacak
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, fındık üreticilerinin beklediği alan bazlı gelir desteği ödemelerinin Mart ayında yapılacağını açıkladı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, fındık üreticilerinin beklediği alan bazlı gelir desteği ödemelerinin Mart ayında yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Gündoğdu yaptığı açıklamada, her yıl, düzenli olarak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı fındık üreticilerine ödenen alan bazlı gelir desteği ödemelerinin Mart ayı sonunda yapılacağını belirtti. Fındık üreticilerine büyük destek sağlayan ödemelerinin şehir ekonomisine de büyük bir katkıda bulunduğunu aktaran Metin Gündoğdu, "Fındık üreticilerine 2009 yılından beri ödenen alan bazlı gelir desteği bu sene de devam ediyor. Yaklaşık 120 bin Ordulu hemşehrimizin başvurduğu alan bazlı gelir desteği ile Ordu'ya yıllık yaklaşık 300 milyon TL gibi önemli bir nakit akışı sağlanıyor. Bu destek hem fındık üreticimizi koruyor hem de şehir ekonomisine doping etkisi yapıyor. 2016 yılı ürünü fındık alan bazlı gelir desteği 27-31 Mart tarihleri arasında fındık üreticilerimizin hesabına yatacak" diye konuştu.

Başvuru süreci 30 Aralık 2016'da sona eren 2016 yılı ürünü fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri için başvuru yapanların bulunduğu listelerin ilgili muhtarlıklara teslim edilme süreci devam ederken, listeleri teslim alan muhtarlıklarda askı sürecinin başladığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu "Ordulu hemşehrilerimiz, mağduriyetlerin olmaması için muhtarlıklarımızda bulunan listelerden isimlerini kontrol etsinler. Askıya çıkıldıktan sonraki 5 gün içinde, gerekli durumlarda ilçe tarım müdürlüklerine itirazda bulunabilirler" uyarısında bulundu.

Metin Gündoğdu, ayrıca 2015 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği için başvuru yapamayan ve ek başvuru hakkından yararlanan 3 bin 500 kişinin ödemelerinin de 17 Şubat Cuma günü, fındık üreticilerinin hesaplarına yatırıldığını sözlerine ekledi.

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