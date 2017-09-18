Fındık Hırsızlığı İddiasına Gözaltı

Samsun'da fındık çaldıkları iddia edilen karı-koca, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da fındık çaldıkları iddia edilen karı-koca, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sarıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin bir çuval fındık ile 4 çuval patozdan arta kalan ve yakmak için kullanılan koruk fındığını çaldıkları iddia edilen Y.D.(46) ve eşi N.D.(43) şikayet üzerine Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.D. ve N.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edilip adli makamlarca serbest bırakıldı.