Fındık Ordu’da Tartışıldı

Ordu'da fındık fiyatının serbest piyasada 9.50 liraya kadar düşmesi Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi.

Ordu'da fındık fiyatının serbest piyasada 9.50 liraya kadar düşmesi Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi.

Altınordu Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ve Ordu'daki ilçe ziraat odaları başkanları katıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti olarak her zaman fındık üreticilerinin yanında olduklarını belirterek, "2009 yılından beri üreticilere verilen Alan Bazlı Destek Ödemesi bunlardan birisidir" dedi. Fındık fiyatının 10 liranın altına düşmesinin kendilerini de rahatsız ettiğini vurgulayan Gündoğdu, "İnşallah bugün burada yapacağımız toplantının ardından konuyu Başbakan Yardımcıları sayın Numan Kurtulmuş ve Nurettin Canikli ile de konuşacağız" diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak da fındığın zirai konunun yanı sıra ticari ve siyasi bir konu olduğunu vurguladı. Çanak, "İyi niyetle konuşanlara sözümüz yok. Ama bu dönemde konuşulması emin olun siyasi bir konudur. Fındığın bugün bu hale gelmesinin nedeni de geçmiş dönemdeki sorunları nedeniyle siyasi bir konudur" şeklinde konuştu. Çanak, FİSKOBİRLİK'in geçmiş dönemde kötü yönetilmesi nedeniyle bugünkü sorunların ortaya çıktığını kaydetti.

"Serbest piyasa şartları fındığa zarar verdi"

Toplantıda konuşan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2009 yılından bu yana fındığın serbest piyasaya bırakıldığını hatırlatarak, yaklaşık 7 yıldır fındık fiyatlarının serbest piyasa koşullarına göre şekillendiğini belirtti. Serbest piyasan ilk zamanlar tüm üreticilerin umutlu olduğunu ancak daha sonra serbest piyasanın üreticiler başta olmak üzere, manav ve tüccarlara zarar vermeye başladığını savunan Soydan, "2015 yılının aralık ayından itibaren serbest piyasa koşullarında fındık fiyatının aniden düşüş göstermesiyle şu anda yaşadığımız sıkıntılarımız başlamış oldu. O tarihe kadar fındık fiyatında bir istikrar görünüyordu. Ancak o tarihten sonra fındıkta daha istikrar yakalanamadı ve sürekli düşüş yaşandı. Dolayısıyla serbest piyasa şartları yeniden gözden geçirilmelidir."

Soydan, şöyle devam etti:

"Bilinmesini isteriz ki üreticilerimiz çok aşırı fiyatların peşinde değil. Üretici sadece fiyatta istikrar istiyor. Eylül ayında 14-15 lira seviyelerine çıkan fındık fiyatı şu anda 10 liranın altına düştü. Bu da asla kabul edilir değil. Bu nedenle üretici artık psikolojik sınırların altına inmiştir. Önümüzdeki süreçte yeni sezona gireceğiz. Ama maalesef fındık fiyatında bir istikrar yok. Biz istikrar bekliyoruz. Fındıkta istikrarlı bir fiyatı yakalayamadığımız zaman üretici bu sefer panik yapıyor. Üretici gelecek sezonun fiyatları konusunda bir tedirginlik yaşıyor. Bizim de beklentimiz artık üretici bu tedirginliği yaşamasın. Açıkçası biz bu şartlar altında üreticiler olarak mağduruz. Fındık fiyatının şu anda 10 liranın altında olması hepimizin moralini bozdu. Bu durumda FİSKOBİRLİK ya da TMO'nun devreye sokularak fındık alımı yapmasını bekliyoruz."

"Fındığın 4 sorunu var"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise fındıkta belli başlı sorunların olduğuna değinerek, "Birinci sorunumuz fındık bahçelerinin yaşlanması, ikinci sorunumuz üreticiler yaşlanması, üçüncü sıkıntımız fındıkta tekelleşme olması ve dördüncü sıkıntımız fındık bahçelerinin miras yoluyla çok küçük parçalara bölünmesi. Dolayısıyla üreticiler olarak bizim de öz eleştiride bulunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fındık konusunda ilgili her yıl farklı senaryolar ile karşılaştıklarını öne süren Karan, artık üreticiler olarak bu problemlerin yaşanmamasını istediklerini belirtti.