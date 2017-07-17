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Fındık rekoltesine 'külleme' darbesi

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Fındık rekoltesine 'külleme' darbesi
Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındıkta yeni sezon öncesi merakla beklenen rekolte açıklaması öncesi külleme hastalığı baş göstermeye başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in açıklaması beklenen fındık rekoltesi öncesi bazı kesimler tarafından açıklanan 700 bin ton rekolteye üreticiler tepki gösterdi.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, tekelcilerin fındığın fiyatını belirlemek için yeni sezon öncesi de çabaya girdiğini söyledi. Oda Başkanı Yaman, "Fındığın rekoltesini yüksek göstererek fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Resmi olmayan bir 700 bin ton rekolte söylentisi, son bir haftada yaşanan külleme dökülmeleriyle darbeye uğradı. Resmi olarak rekolte açıklamasını Sayın Bakanımız Faruk Çelik’in açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

FİYAT DEVLETİN ELİNDE OLACAK
Sezon öncesi fındık fiyatının 9 lira seviyesinde seyrettiğini belirten Yaman, "Sayın Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli de açıklamalarında, ‘Fındık fiyatı üreticinin istediği düzeyde olmazsa TMO’nun devreye sokacağız' demişti. Üreticiler olarak bu sene fiyatın tekelcilerin elinde değil devletin kontrolünde olacağını düşünüyoruz. TMO’nun devreye girmesi geçtiğimiz sezon için bekleneni sağlayamadı ama bu sene için tek umudumuz TMO oldu. İhracatçı milletin fındığını ucuza almaya çalışıyor, biz devletimize güveniyoruz. Devletimizde bizi mağdur etmeyecek” ifadelerini kullandı.

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