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Fındık üreticisine '30 Aralık' çağrısı

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Fındık üreticisine '30 Aralık' çağrısı
TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan, 2016 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteği başvurularının, 30 Aralık Cuma günü sona ereceğini anımsattı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin, ürünün hem kalitesi hem de verimine önemli ölçüde katkısı olduğunu bildirdi. TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan, 2016 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteği başvurularının, 30 Aralık Cuma günü sona ereceğini anımsattı. 

170 LİRA DESTEK VAR
Söz konusu desteğin, bölgedeki en önemli devlet desteklerinden biri olduğuna dikkati çeken Soydan, "Şu anda 2016 yılı müracaatları devam ediyor. Özellikle 2016 yılı desteğinde imza işleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerinde bu ay sonu itibarıyla son bulacak. Üreticilerimizin desteklemeden faydalanmak için bu tarihi kaçırmamaları gerekir" dedi. Soydan, üreticileri, desteklemeden faydalanmaları için mesaj yoluyla da bilgilendirdiklerini belirterek, "Üreticilerimiz bu tarihi geçirmesin. Dekar başı 170 liralık ödeme yapılıyor" diye konuştu.

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