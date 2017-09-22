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'Fındık üreticisinin yanında olacağız'

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'Fındık üreticisinin yanında olacağız'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi

Ordu-Giresun arasında yaptıkları ve üç gün süren fındık yürüyüşünü değerlendiren CHP'li Torun, yürüyüşe destek veren tüm kesimlere teşekkür ederek, "Üç gün güren Fındık İçin Adalet Yürüyüşü ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılan miting, ortaya konulan çözüm önerileri mücadelemize başka bir boyut kazandırmıştır" ifadesini kullandı.  

Türk çiftçisinin asla yalnız olmadığını vurgulayan Ordu Milletvekili Torun, Kılıçdaroğlu'nun fındığın sorunları için açıkladığı altı maddelik çözüm önerisinin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürdükleri mücadelelerine ışık tutacağını belirtti. Torun, "Bu topraklarda yetişen bütün tarım ürünlerimiz birbirinden kıymetlidir. Ne tarım ürünlerimiz ne de üreticimiz sahipsiz değildir. CHP olarak her bir üreticimizin yanında olmaya, onlarla omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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