Fındık zurufları gelir kapısı oldu

Karadeniz’de 700 bin hektarlık alanda üretimi yapılan fındığın atığı olan zurufların organik gübre olarak değerlendirilebilmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ilk adımı attı



Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Karapınar Mahallesi’ndeki Katı Atık Ayrıştırma Tesisi'nin bir bölümünü, başta fındık olmak üzere bitkisel atıklardan kompost elde edilmesi işlemine ayıran Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması takdir topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Proje ile atıkların çevre kirliliği yaratmasının önüne geçerken, kompost yapımı ile ekonomiye katkı sağlayıp, bunların satışından da gelir elde edeceğiz" dedi.

75 TON YEŞİL ATIK

Katı Atık Ayrıştırma Tesisi'ndeki üretimin sorumlusu Atık Yönetimi ve Tesisleri Şube Müdürlüğü uzmanı Biyolog Fatih Karahasan ise, Ordu genelinden toplanan atıkların, tesislerdeki kırma ünitesinde parçalanıp, gereken maddelerle de karıştırarak, belirli zaman diliminde depolayıp hazırladıktan sonra üreticilere vereceklerini söyledi. Karahasan, tesiste halen 75 ton yeşil atık bulunduğunu ve bunların belirli aşamalarda, belirli katkı maddeleri ile karıştırılarak, kompost haline dönüştürme işlemine başlandığını da sözlerine ekledi.

BİTKİSEL KOMPOST (YEŞİL ATIK)

Organik atıkların, havalı şartlarda mikrobiyal parçalanmaya (kompost oluşmasına) tabii tutularak bitki besin elementleri ihtiva eden, organik madde bakımından zengin, sağlık yönünden zararsız olan humus görünümündeki kompost tarım alanlarında gübre olarak kullanılıp, atıklar doğadaki madde döngüsüne katılıyor. Bitkisel kompost katı atık tesislerinin yanı sıra üreticiler tarafından kendi bahçelerin de de kolayca hazırlanabiliyor. N. Alper CABBAR