  • BIST 109.273
  • Altın 153,242
  • Dolar 3,8372
  • Euro 4,5044
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 15 °C

Finike Belediyesi, Yaşlıların Evini Temizliyor

» »
Finike Belediyesi, Yaşlıların Evini Temizliyor
Finike Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana verilen Evde Hasta Bakım Hizmetinden sonra yaşlı-kimsesiz vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları...

Finike Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana verilen Evde Hasta Bakım Hizmetinden sonra yaşlı-kimsesiz vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları ve temizlikleri hizmeti de verilmeye başladı.

Finike Belediyesi hasta servis aracı, 2. el kıyafet dükkanı, öğrenci servisi, evde sağlık bakımı, evsizler misafirhanesi, yaşlılara günlük sıcak yemek, eğitim yardımları, ücretsiz üniversite hazırlık kursları, yakacak ve gıda yardımlarından sonra kimsesiz-yaşlı vatandaşların ev temizliklerini de yapmaya başladı. Finike Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekip gün boyu Finike'yi karış karış gezerek vatandaşların evlerine gidip hem ev temizliklerini hem de kişisel temizlik ve bakımlarını yapıyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla yaşlıların sobalarını kurarak, kışlık odunlarını da veren bu özel ekip yaşlıların hayır duasını aldıktan sonra evlerinden ayrılıyor.

"Belediyenin gönüllü evlatları"

Konu ile ilgili açıklama yapan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu," Kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışıyoruz. Finike'de yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızdan oluşturduğumuz gönüllü bir ekibimiz var. Bu özel ekibe, gittikleri evleri adeta kendi anne ve babalarının evleri gibi temizlemeleri üzerine "Gönüllü evlatlar " ismini verdik."dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu: “Kudüs’ün Kutsiyetine Ve Tarihi Statüsüne El Uzatılmasına Asla El Veremeyiz”13 Aralık 2017 Çarşamba 08:38
  • Rusya, Yemen’den Diplomatlarını Çekti13 Aralık 2017 Çarşamba 08:28
  • Abd, Kuzey Kore İle Görüşmeye Hazır13 Aralık 2017 Çarşamba 08:18
  • Atama Kararları Resmi Gazete’de13 Aralık 2017 Çarşamba 02:43
  • Yemen Hükümeti Bm’yi Sessiz Kalmakla Suçladı12 Aralık 2017 Salı 22:23
  • Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: “Kudüs Bizim Kalbimizdedir, Bir Dünya Yıkılsa Kudüs’ten Biz Vazgeçmeyiz”12 Aralık 2017 Salı 21:53
  • Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Cumhurbaşkanı’na Hakaret Ceza Kanunumuzda Suç”12 Aralık 2017 Salı 21:38
  • Tbmm Genel Kurulu’nda Hakaret Tartışması12 Aralık 2017 Salı 21:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la Görüştü12 Aralık 2017 Salı 20:58
  • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri12 Aralık 2017 Salı 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti