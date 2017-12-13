Finike Belediyesi, Yaşlıların Evini Temizliyor

Finike Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana verilen Evde Hasta Bakım Hizmetinden sonra yaşlı-kimsesiz vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları...

Finike Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana verilen Evde Hasta Bakım Hizmetinden sonra yaşlı-kimsesiz vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları ve temizlikleri hizmeti de verilmeye başladı.

Finike Belediyesi hasta servis aracı, 2. el kıyafet dükkanı, öğrenci servisi, evde sağlık bakımı, evsizler misafirhanesi, yaşlılara günlük sıcak yemek, eğitim yardımları, ücretsiz üniversite hazırlık kursları, yakacak ve gıda yardımlarından sonra kimsesiz-yaşlı vatandaşların ev temizliklerini de yapmaya başladı. Finike Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekip gün boyu Finike'yi karış karış gezerek vatandaşların evlerine gidip hem ev temizliklerini hem de kişisel temizlik ve bakımlarını yapıyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla yaşlıların sobalarını kurarak, kışlık odunlarını da veren bu özel ekip yaşlıların hayır duasını aldıktan sonra evlerinden ayrılıyor.

"Belediyenin gönüllü evlatları"

Konu ile ilgili açıklama yapan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu," Kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışıyoruz. Finike'de yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızdan oluşturduğumuz gönüllü bir ekibimiz var. Bu özel ekibe, gittikleri evleri adeta kendi anne ve babalarının evleri gibi temizlemeleri üzerine "Gönüllü evlatlar " ismini verdik."dedi.