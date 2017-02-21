Finike Yeni Hastanesine 2018’de Kavuşacak

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, beraberindeki hastane yetkilileri ile birlikte yapımı devam eden yeni Finike Devlet Hastanesi inşaatını gezerek...

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, beraberindeki hastane yetkilileri ile birlikte yapımı devam eden yeni Finike Devlet Hastanesi inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt ve Finike Devlet Hastanesi Müdürü Hamit Batur ile birlikte yeni Finike Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Sarıoğlu, şantiyeyi gezerek inşaat yetkililerinden bilgi aldı.

Gerçekleştirdikleri inceleme sonrasında açıklama yapan Sarıoğlu, yeni hastaneyle birlikte Finike'nin 20 yıllık sorununun biteceğine dikkat çekerek, "Yeni bir hastane ihtiyacı şehrimizin neredeyse 20 yıllık çok önemli bir sorunuydu. Yaptığımız girişimlerin sonuçlanması neticesinde Sağlık Bakanlığımız tarafından hastanemizin yapımına başlandı. Tamamlandığında 120 yatak ve 34 poliklinik ile hizmet verecek olan hastanemizde aynı anda 200'e yakın vatandaşımıza hizmet verilebilecek. Hastanemizi bir aksilik olmadığı takdirde 2018 yılının ilk yarısında vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.