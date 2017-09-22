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Finlandiya Eğitim Sistemi Türkiye’ye Taşındı

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Finlandiya Eğitim Sistemi Türkiye’ye Taşındı
Dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri olarak gösterilen Finlandiya eğitim sistemini Türkiye'ye taşıyan Fidol Okulları'nda çocuklara ev ödevi...

Dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri olarak gösterilen Finlandiya eğitim sistemini Türkiye'ye taşıyan Fidol Okulları'nda çocuklara ev ödevi verilmiyor, dersi derste öğrenmeleri amaçlanıyor.

Dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri olarak gösterilen Finlandiya eğitim sistemini Türkiye'ye taşıyan Fidol Okulları'nda çocuklara ev ödevi verilmiyor, dersi derste öğrenmeleri amaçlanıyor. Öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu üstlenmeleri ve kendi potansiyellerinin farkına vararak, gelişmelerinin hedeflendiği okulda öğrenciler, haftalık ders saatlerinin yanı sıra yaşam becerilerini kazandırmayı hedefleyen atölye çalışmalarına katıldığı belirtilen sistemde çalışmaların tamamında öğrencilerin kaygı geliştirmemeleri için uygun ortamlar oluşturularak sürdürüldüğü kaydedildi. Dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri olarak gösterilen Finlandiya eğitim sistemini benimseyerek Fidol Okulları'nı kurduklarını belirten Fidol Okulları Kurucusu Faik Birgül, eğitime 5 yıl boyunca anaokulu olarak hizmet verdikten sonra velilerinin güven ve telkinleri sonucu, eğitime gönül vermiş kişilerin ve akademisyenlerin uzun süren titiz araştırma ve çalışmaları neticesinde Fin eğitim sistemini benimseyerek okullarını kurduklarını belirtti.

Bu okulda öğrencilere ev ödevi verilmiyor

Şu an Koşuyolu'nda anaokulu ve ilkokul düzeyinde eğitim veren okulların önümüzdeki yıllarda ortaokul ve lise de ekleneceği ifade edildi. Okullarda Finlandiya'da olduğu gibi çocuklara ev ödevi verilmiyor, bunun yerine dersi derste öğrenmeleri amaçlanıyor. Çocuklara görev bilinci aşılanıyor, ilkokulda sınav yapılmıyor, bunun yerine bir ölçümleme sistemi bulunuyor. Öğrencilerin rekabetle incinmemesi için çocuklar herhangi bir alanda yarıştırılmadığı, Fidol Okulları'nda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak atölye programları içerisinde dikiş, nakış, örgü,mutfak faaliyetleri, arkeoloji ve marangozluk gibi dersler de verildiği belirtildi.

Öğrencileri için 80 dönümlük çiftlik kuruldu

Şehir hayatıyla birlikte topraktan ve yeşilden uzaklaşarak doğada yeterince vakit geçirmeyen çocuklar bitki ve hayvanları tanımakta zorlanıyor. Bu nedenle okul, 80 dönüm üzerine kurulan Pendik- Kurtköy'deki Fidol Çiftliği'nde çocukların hem çiftlik hayatını öğrendiği hem de bitki ve hayvanları tanıyarak doğal ve sağlıklı bir ortamda eğitim gördüğü ifade edildi.

Ders saatleri kısa, teneffüsler uzun

Çocukların sıkılmaması ve konsantrasyonlarının dağılmaması için, ders saatleri kısa tutulurken, bolca hava alıp hareket edebilmeleri için teneffüs saatleri uzun tutulduğu, çocuklara ev ödevi verilmediği ve belli bir yaşa kadar sınav yapılmadığı ifade edildi. Böylece derslerini baskı altında değil, merak ettikleri için ve zevk alarak öğrenmeleri sağlandığı vurgulandı. Fin eğitim sisteminde spor çok önemli bir yere sahip, çocuklar bol bol spor yapmaya yönlendiriliyor. Çocuklar arasında küçük yaşta rekabet oluşmasını engellemek, çocukları stresten uzak tutmak, bunun yerine dostluk, arkadaşlık ve sevgi gibi duyguları yaşamalarını sağlamak adına, takım müsabakalarının ya da bireysel yarışların yapılmadığı söylendi.

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