''FİRARDAYIZ” 29 EYLÜL’DE SİNEMALARDA

ÜÇ KAFADARIN MACERA DOLU KAÇIŞ HİKAYESİ

Başrollerinde Çetin Altay, Burak Satıbol ve Ferit Aktuğ’un yer aldığı macera dolu komedi filmi ‘’Firardayız’’ 29 Eylül’de sinemaseverlerlebuluşacak.

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yerlerini alan Çetin Altay, Burak Satıbol ve Ferit Aktuğ’un başrollerini paylaştığı ‘’Firardayız’’ 29 Eylül’de vizyona girecek.

Antalya’nınen güzel beldelerinde ve özel platolarda çekilen filmde özellikle üç kafadarın fantastik planları dikkat çekecek. Filmin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Mehmet Özgür ve güzel oyuncu Burcu Binici’nin de bulunduğu komedi filmineserüven boyunca Türk Sineması’nın birbirinden yetenekli isimleri renk katıyorlar…

Senaryosunu Yücel Öztürk’ün yazdığı, yapımcılığını Burçin Baş’ın üstlendiği ‘’Firardayız’’ın yönetmen koltuğunda ise projeleriyle adından sıkça söz ettiren Türk sinemasının genç ve yetenekli yönetmenlerinden Tolga Baş oturuyor.

Komedi ve macera dolu bir kaçış hikayesini sinema salonlarına taşıyacak ‘’Firardayız’’29 Eylül’de herkesi ağız dolusu kahkahalarla güldürmeye geliyor…

‘’Firardayız’’ Hakkında

Ekrem (Çetin Altay), Salim (Burak Satıbol) ve Nuri (Ferit Aktuğ); hapishaneden çıkışlarına kısa bir süre kalmasına rağmen, içerde kendileri için “Baba” figürüne dönüşen Piri Babanın (Mehmet Özgür) zor duruma düştüğünü öğrendiklerinde hapishaneden kaçmak için planlar yapmaya başlarlar.

Hayatlarını daha da karışık hale getirecek olan Ekrem, Salim ve Nuri için macera başlamak üzeredir. Bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler, diğer tarafta ise Burcu (Burcu Binici) adındaki kadın bir mafya, üçlümüz için tehlike oluşturmaktadır.

Üç kafadar “kendilerince” yaptıkları fantastik planlarını uygulamaya sokarak maceranın fitilini tamamen ateşlerler.