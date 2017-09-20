  • BIST 105.324
  • Altın 146,469
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

''FİRARDAYIZ” 29 EYLÜL’DE SİNEMALARDA

» »
''FİRARDAYIZ” 29 EYLÜL’DE SİNEMALARDA
ÜÇ KAFADARIN MACERA DOLU KAÇIŞ HİKAYESİ

Başrollerinde Çetin Altay, Burak Satıbol ve Ferit Aktuğ’un yer aldığı macera dolu komedi filmi ‘’Firardayız’’ 29 Eylül’de sinemaseverlerlebuluşacak.

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yerlerini alan Çetin Altay, Burak Satıbol ve Ferit Aktuğ’un başrollerini paylaştığı ‘’Firardayız’’ 29 Eylül’de vizyona girecek.

Antalya’nınen güzel beldelerinde ve özel platolarda çekilen filmde özellikle üç kafadarın fantastik planları dikkat çekecek. Filmin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Mehmet Özgür ve güzel oyuncu Burcu Binici’nin de bulunduğu komedi filmineserüven boyunca Türk Sineması’nın birbirinden yetenekli isimleri renk katıyorlar…

Senaryosunu Yücel Öztürk’ün yazdığı, yapımcılığını Burçin Baş’ın üstlendiği ‘’Firardayız’’ın yönetmen koltuğunda ise projeleriyle adından sıkça söz ettiren Türk sinemasının genç ve yetenekli yönetmenlerinden Tolga Baş oturuyor.

Komedi ve macera dolu bir kaçış hikayesini sinema salonlarına taşıyacak ’Firardayız’’29 Eylül’de herkesi ağız dolusu kahkahalarla güldürmeye geliyor…

‘’Firardayız’’ Hakkında

Ekrem (Çetin Altay), Salim (Burak Satıbol) ve Nuri (Ferit Aktuğ); hapishaneden çıkışlarına kısa bir süre kalmasına rağmen, içerde kendileri için “Baba” figürüne dönüşen Piri Babanın (Mehmet Özgür)  zor duruma düştüğünü öğrendiklerinde hapishaneden kaçmak için planlar yapmaya başlarlar. 

Hayatlarını daha da karışık hale getirecek olan Ekrem, Salim ve Nuri için macera başlamak üzeredir. Bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler, diğer tarafta ise Burcu (Burcu Binici) adındaki kadın bir mafya, üçlümüz için tehlike oluşturmaktadır.

Üç kafadar “kendilerince” yaptıkları fantastik planlarını uygulamaya sokarak maceranın fitilini tamamen ateşlerler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İaü Öğrencileri Tarihi Çeşmeyi Yıkılmaktan Kurtardı12 Ocak 2017 Perşembe 08:28
  • Annelere Müzik Dersi12 Ocak 2017 Perşembe 08:13
  • Kasım Alper Özdemir’in Yeni Kitabı ’Yenilmez Ölüme Sevdamız’ Çıktı11 Ocak 2017 Çarşamba 15:33
  • Türk Dünyası Ressamları Adana’da Buluşuyor11 Ocak 2017 Çarşamba 13:28
  • Ydü Türk Dünyası Sanat Çalıştayına Katılıyor10 Ocak 2017 Salı 12:36
  • “Yedi Güzel Adam”ın Şehri Kahramanmaraş “Yeni Güzel Adamlar” Yetiştirecek08 Ocak 2017 Pazar 12:03
  • Görme Engelli Yazar Yeni Kitaplarıyla Çukurova Kitap Fuarı’nda08 Ocak 2017 Pazar 09:53
  • Ted Senfoni Orkestrası’ndan Geleneksel Yeni Yıl Konseri07 Ocak 2017 Cumartesi 22:28
  • 10. Çukurova Kitap Fuarı 300 Edebiyatçıyı Ağırlıyor07 Ocak 2017 Cumartesi 15:13
  • 8 Asırlık Camide Hayrete Düşüren Özellik07 Ocak 2017 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti