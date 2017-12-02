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Fırat Aydınus’un Derbi Raporu

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Fırat Aydınus’un Derbi Raporu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus, müsabakada iki takıma da 3'er olmak üzere 6 sarı kart gösterdi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus, müsabakada iki takıma da 3'er olmak üzere 6 sarı kart gösterdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı FIFA kokartlı hakemlerden Fırat Aydınus yönetti. Zorlu mücadelede düdük çalan Aydınus, siyah-beyazlılardan Pepe, Tolgay Arslan, Cenk Tosun, sarı-kırmızılılardan ise Sofiane Feghouli, Fernando ve Bafetimbi Gomis'e sarı kart gösterdi.

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