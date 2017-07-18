  • BIST 105.883
  • Altın 140,925
  • Dolar 3,5295
  • Euro 4,0859
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 33 °C
  • Sinop 32 °C
  • Giresun 34 °C
  • Amasya 31 °C
  • Rize 30 °C
  • Trabzon 26 °C

Fırat Çakıroğlu Davasında Karar Çıktı

» »
Fırat Çakıroğlu Davasında Karar Çıktı
Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin...

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından açılan davada, tutuklu sanık Nurullah S.'ye "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

İzmir'de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te PKK yandaşı olduğu iddia edilen kişiler tarafından üniversitenin kampüsü içerisinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün davanın karar duruşması görüldü. Yapılan duruşmaya, hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, annesi Özlem Erdem, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, eski MHP İzmir Milletvekili Aslan Savaşan ile tarafların avukatı, tutuklu sanık Nurullah S. katıldı. Sanık avukatları, savcının geçen duruşmada verdiği ek mütalaaya savunma yaptı.

"Oğlumun mücadelesi kendinden sonrakiler içindi"

Katılan ailelerin avukatları Ufuk Mansuroğlu, sanığın iddianame doğrultusunda hem "kasten adam öldürme" suçundan hem de terörle mücadele kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Söz alan Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, sanığın cezalandırılmasının acılarını bir nebze hafifleteceğini belirterek, "Benim oğlumun mücadelesi kendinden sonrakiler içindi" dedi.

Mahkemede gerginlik

Tutuklu sanık Nurullah S. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek mağdur olduğunu iddia etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin protesto hakkı için okulda bulunduğunu ifade edip sopa taşıma ve taş kırmanın sanıkların kendilerini savunmak için olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatlarının ülkücü hareketin geçmişi hakkında beyanlarda bulunmak istemeleri üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Gerginliğin yatışmasından sonra mahkeme başkanı sanık avukatlarını uyardı. Saat 10.00'da başlayan, öğle arası verilen duruşmada mahkeme başkanı karar için bir saat ara verdi.

Karar çıktı

Aranın ardından mahkeme başkanı tutuklu sanık Nurullah S.'ye "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl, "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Davanın geçmişi

Savcılık iddianamesinde, Ege Üniversitesinde ülkücü öğrencilerle "PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri" diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasındaki kavgada, ülkü ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S. tutuklandı. Savcı Zeki Polat, 1'i tutuklu, 31'i tutuksuz toplam 32 sanık hakkında "kasten adam öldürme', "örgüt adına suç işleme', "örgüt üyeliği', "yaralama ve suç delillerini yok etme', "gizleme veya değiştirme suçlamasıyla müebbet" ve 5-69 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Davanın tek tutuklu sanığı Nurullah S. hakkında "kasten adam öldürmek', "örgüt adına suç işlemek', "örgüt üyeliği ve yaralama suçlarından müebbet" ve 69 yıl, diğer 31 sanık hakkında ise "Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek ve yaralama" 5-48 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmıştı.

Fırat Çakıroğlu Davasında Karar Çıktı

Fırat Çakıroğlu Davasında Karar Çıktı

Fırat Çakıroğlu Davasında Karar Çıktı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rehin Aldığı Şahsı Karnından Vurdu18 Temmuz 2017 Salı 17:23
  • Antalya’da Uyuşturucu Operasyonu18 Temmuz 2017 Salı 17:23
  • Bayramiç’te Sel Felaketinin Bilançosu Büyüyor18 Temmuz 2017 Salı 17:18
  • Boşandığı Eşi Tarafından Boğazı Kesilen Kadın Ölümden Döndü18 Temmuz 2017 Salı 17:18
  • Hilvan’da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 6 Tutuklama18 Temmuz 2017 Salı 17:18
  • Terör Propagandası Yapan 3 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi18 Temmuz 2017 Salı 17:13
  • Yozgat’ta ’Bylock’ Operasyonu: 14 Gözaltı18 Temmuz 2017 Salı 17:08
  • Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan Emekli Öğretmen Serbest18 Temmuz 2017 Salı 17:08
  • Halk Otobüsünde Yumruklar, Tekmeler Havada Uçuştu18 Temmuz 2017 Salı 17:08
  • Düzce’de Korsan Cd Operasyonu18 Temmuz 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti