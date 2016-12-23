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FIRAT KALKANI HALA GEREKLİ Mİ

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RAGIP GÖKER

El Bab yakınlarından 14 şehit haberinin geldiği gün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da imzaladığı ortak bildiride "Türkiye - Rusya ve İran Süriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyar" diye yazıyordu.

Biz Fırat Kalkanı Harekatıyla, Suriye'ye, toprak bütünlüğünü bozmak amacıyla girmedik elbette ama üçlü zirve sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın, IŞİD ve El Nusra gibi terörist unsurlarla mücadele etme kararı aldıklarını da açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatının amacı da sınırımıza yakın bölgeden IŞİD'i temizlemektir.

Ancak zirveden çıkan ortak bildiriye rağmen, harekatı Suriye'nin 'terörist' olarak tanıdığı Özgür Suriye Ordusuyla yapıyor olmamız, biraz kafaları karıştırmışa benziyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyacaksak, ki altına imza attığımız bildiri bu konuda bizi bağlıyor.

Özgür Suriye Ordusu bundan böyle Suriye'deki müttefikimiz olmayacak mı?

Fırat Kalkanında artık yalnız mıyız?

Esad rejimiyle ortak hareket etmemizi beklemem ama Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için Rusya ve İran'la ortak hareket edeceksek, ÖSÖ'yü de karşımıza alacak mıyız?

Bu durumda Suriye'de yalnız kalacağımız için harekata daha fazla asker mi göndereceğiz?

Son günlerde artan şehitlerimize rağmen, askerlelerimizin Suriye'de çok başarılı olduklarını biliyorum.

Bizim için sorun sadece IŞİD gibi de görünmüyor.

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD-YPG gibi bir tehtid de ortada duruyor.

Nitekim dost ve müttefikimiz ABD, bizim düşman olarak gördüğümüz PYD'yi dostu ve müttefiki kabul ediyor.

Farkındaysanız IŞİD'den temizlenen bölgelere nasıl oluyorsa PYD-YPG unsurları yerleşiyor.

Suriye'ye barışın gelmesi en büyük dileğimiz.

Ancak İran ve Rusya faktörü ortadayken Suriye'de kalıcı bir barışın sağlanabilmesi, topraklarının bütün terör guruplarından temizlenmesine bağlıdır.

Ancak kim terörist, kim değil durum burada karışıyor.

Bizim "terörist" dediklerimizi, ABD dost kabul ediyor.

Bizim dost bildiklerimize, Suriye "Terörist" diyor.

Bu konuda Suriye ne düşünüyorsa, Rusya ve İran'da aynen kabul ediyor.

Üçlü zirve sonunda imzalanan bildiriyle Suriye'deki durumla ilgili strateji değişkliği olacağını anlamakla birlikte, barışın akşamdan sabaha değişmeyeceği gerçeğini de göz önünde bulundurursak, askerlerimizin bir süre daha Suriye'de kalması gerektiğini de söylemeliyim ama Allah'tan kahraman askerlerimizi korumasını da dilemek isterim.

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