Fırat Kalkanı Harekatının 175’inci Günü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),-Fırat Kalkanı Harekatının 175'inci gününde, karadan 135, havadan 43 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atışlar yapıldığı...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),-Fırat Kalkanı Harekatının 175'inci gününde, karadan 135, havadan 43 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atışlar yapıldığı açıklandı. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 26 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

TSK,'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "FIRAT Kalkanı Harekâtı" ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği kaydedildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 135 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındığı belirtilerek Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 43 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 41 bina, 1 bombalı araç ve 1 komuta kontrol merkezinin imha edildiği bildirildi.

Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 26 teröristin etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği ifade edildi.