Fırat Okul: “Bu Kadar Aşağı Düşmememiz Gerekiyordu”

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul, maçı bir an önce kopartmak için acele ettiklerini söyleyerek, "Bugüne kadar maçlarda 90-98...

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul, maçı bir an önce kopartmak için acele ettiklerini söyleyerek, "Bugüne kadar maçlarda 90-98 sayı civarı atıyorduk. Her şeye rağmen bu kadar aşağı düşmememiz gerekiyordu" dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi'ne 73-67 mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, "İlk çeyrek çok kötü defans yaptık. Defans adına istediğimizi bir türlü sahaya yansıtamadık. Rakip takım orada ciddi anlamda daha istekli ve arzuluydu. Bunu kırmak için ilk yarının sonunda iyi işler yaptık ve maç 7 sayıya indi. Üçüncü çeyrekte öne de geçtik ama ondan sonra oyunu tutmakla ilgili bir sıkıntımız oldu. Bir an önce öne geçip maçı kopartmak için acele ettik. Oynadığımız takım da hafife alınacak bir takım değil. Hemen cezamızı kestiler. Beklenti içinde olan oyuncularımız var. Ama sahaya o istediğimiz beklentiyi koyamayınca skorda da böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Bugüne kadar maçlarda 90-98 sayı civarı atıyorduk. Her şeye rağmen bu kadar aşağı düşmememiz gerekiyordu. 2-0 geriye düştük ama seri henüz bitmedi. Evimize gidip orada 2 maç daha oynayacağız. Aradaki farkı göstermek için uğraşacağız" diye konuştu.