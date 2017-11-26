Fırat Özdemir'den örnek davranış

Fırat Özdemir Anaokulu Öğretmeni İlknur Mıhçıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesinin tutarını, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Vakfı'na bağışladı

Samsun'un Atakum İlçesi'ndeki Fırat Özdemir Anaokulu Öğretmeni İlknur Mıhçıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesinin tutarını, velileri ve Okul Müdürü Hülya Şen ile birlikte Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Vakfı'na bağış yaptılar.

Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Vakfı Üyesi Kenan Öztürk ve eşi Ayşegül Öztürk, ilk defa bir öğretmenin böyle bir anlamlı günde bağış yaptığını belirterek, "Çok duygulandık. Bu gibi davranışın herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

İLKE İMZA ATTILAR

İlk bağış kampanyasını gerçekleştiren Fırat Özdemir Anaokulu'nun olduğunu belirten Ayşegül Öztürk, "Bu tarz yardım çalışmalarında bir ilki gerçekleştirdiler. İlk bağış kampanyasını gerçekleştiren anaokulunun bu anlamlı davranışı diğer kurum ve okullara örnek olacağına inanıyorum. Bende bu arada ülkemizde kutlanmakta olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Fırat Özdemir Anaokulu Müdürü Hülya Şen ise, "Öğretmenimiz İlknur Mıhçıoğlu'na ve katkıda bulunan velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu arada başta, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Gözünün kırpmadan tüm fedakârlıkları yapan, çocuklarımıza ışık olan yol açan ve onları tüm şefkati ile sarıp sarmalayan eli öpülesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

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