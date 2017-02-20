Ege Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu Balıkesir'de anıldı.

Ege Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu Balıkesir'de anıldı.

Ege Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün ikinci yıl dönümünde Balıkesir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşle anıldı. Ege Üniversitesinde, 20 Şubat 2015 tarihinde iki grup öğrenci arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Balıkesir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Ülkü Ocakları önünde toplanan 300 kişilik grup, sloganlar atarak Necatibey Eğitim Fakültesine kadar yürüdü. NEF önündeki anma etkinliğine MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kürşat Can Ateş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Türker Çoban yaptığı basın açıklamasında, "Üniversiteleri terör kampına çeviren teröristler 2 sene önce bugün kendini Ege Üniversitesinde göstermiş, ülkücü öğrencilere saldırarak ülküdaşımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit etmiştir. Ülküdaşımız uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanırken bölücü hainler müdahale için gelen ambulansı engellenmiştir .Ülküdaşımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu bu elim hadise sonucu şehit oldu ve üniversitelerde teröristlere karşı kahramanca mücadele eden ülkü ocaklı gençlerin bayrak isimlerinden biri haline geldi. Ülkü ocaklı gençler dün en büyük bedeli vatan ve millet müdafaasında ödedikleri gibi, yarın da ödemeye hazırdırlar. Zannedilmemelidir ki ülkücüler üniversitelerin terör yuvası haline gelmesine göz yumacaktır. Kimse sabırlı oluşumuzu, uysal olduğumuz şeklinde yorumlamasın. Üniversite yönetimlerinden aldıkları tavizlerle ülkücülere saldırma cesaretini gösteren hainler, ülkücülerin tavizsiz duruşu karşısında yenilmeye mahkumdur. Ülkücüler bu elim hadisenin acısını içine atmayacak, acısını bu eli kanlı hainlerden ve onların artıklarından muhakkak soracaktır. Tarihi şehitlerle dolu, şanlı bir geçmişe sahip olan Ülkü Ocakları, kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Şahadet şerbeti içenlerin kervanına katılan yiğit ülküdaşımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimize şehadetinin 2.yılında Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Basın açıklamasından sonra ülkücü şehitlerin isimleri okunarak yoklama yapıldı. Etkinlik okunan duaların ardından sona erdi.