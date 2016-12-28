Fireye karşı açık oylama

TBMM Anayasa Komisyonu’nda gün gün yayınlanan komisyon tutanaklarına göre; taslak çalışmalarında ilerleme kaydedilmediğini; adeta ‘havanda su dövüldüğünü’ dün yazmıştım. Komisyon Bşk Ak Partili M. Elitaş, çözümü ikna yerine açık oylamada buldu; taslağın TBMM’de açık oylanmasını önerdi.

Daha önceki referandum oylamalarında zaten Ak Parti milletvekilleri oylarını açık kullanmıştı. Elitaş, milletin vekillerinin oylarının rengini milletin bilmeye hakkı olduğunu ileri sürdü. Oylarını açık kullanmayanlara yaptırım uygulanacak. Bahçeli’nin de bu konuda itirazı olmayacağı biliniyor. Böylece Ak Parti ve MHP milletvekillerinin oyları garanti edilmiş olacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek favori gösterilmesine rağmen, oylamanın yüksek güvenlik önlemleri altında yapılması sonucu seçimi kaybetti. Melih Gökçek, Osman Gökçek’’e karşı ‘Yedi düvel birleşti’ dese de, seçim kabinin güvenliğinin sağlanması, güvenlik kameralarının sökülmesi, içeriye cep telefonu v.b. kayıt cihazlarının sokulmaması, oy kullanan kabini terk etmeden kabin civarına kimsenin yaklaştırılmaması, üyelerin özgür iradeleriyle oy kullanmasını sağladı.

TBMM’’deki referandum oylamasında da aynı durum söz konusu; ya milletvekilleri ikna edilecek ya da açık oy kullanmaları sağlanacak. Görünen o ki garantili olan ikinci yol; açık oy kullanılması tercih edilecek. Çünkü Ak Parti henüz taslağı muhalefet veya halka anlatacak durumda değil.

TBMM’deki oylama gelip çattı, hala ‘Cumhurbaşkanlığı’ yerine ‘Başkanlık diyen Ak Parti yöneticileri, vekilleri, medyatörleri, işadamları var. Yeni düzenlemenin en yumuşak karnının ‘Başkanlık Sistemi’ olduğunu idrak edemeyen birçok AKP’li adeta ‘akılsız dostun olacağına, aklı düşmanın olsun’ dedirtiyor.

Ordu, yargı, emniyet, istihbarat başta olmak üzere devletin tüm eklemlerinin birbirinden ayrıldığı, hayat damarlarının koptuğunun farkına varmayan, yurt sathında terörle mücadele, sınır ötesinde savaşın farkına varmayan, birçok AKP’li de bu olağanüstü durumdan, olağanüstü siyasi ve ticari rant elde etmenin peşine düştü. Kimisi Atatürk’ün heykelini sökmenin, kimisi cumhuriyetin rövanşını almanın telaşına düştü. Hal böyle olunca TBMM’den referandumun geçmesi de açık oylamaya kaldı.

N.Kurtulmuş ‘talihsizlik’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Gen Bşk Bahçeli ısrarla ‘Cumhurbaşkanlığı’ demesine rağmen, uzun süre ‘Başkanlık’ta ısrar eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘Millet evet derse buna mani olaya kimsenin gücü yetmez. Herkesin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk kurucu başkomutanıdır.

Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutandır. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bugün yapılacak bir referandumu yönlendirmeye kalkmak siyaseten büyük bir talihsizliktir’ diyerek neyi savunduğu veya eleştirdiği belli olmayan ’talihsiz’ bir açıklama yaptı.