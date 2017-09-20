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fizy, Tarkan işbirliğiyle atağa geçti kullanım oranını 3’e katladı

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fizy, Tarkan işbirliğiyle atağa geçti kullanım oranını 3’e katladı
Megastar Tarkan’la yaptığı işbirliğiyle yılın sponsorluğuna imza atan fizy, dijital müziğin tanımını değiştirdi.

Fizy, canlı konser yayınları, yüksek ses kalitesi, video klipler ve Türkiye’nin en popüler radyolarına erişim imkânı gibi sunduğu ayrıcalıklarla yıla damgasını vurdu. Müzik dinleme deneyimini eşsiz hale getiren özelliklerini Türkiye’nin Megastarı Tarkan’ın yeni albümü ile tanıtan fizy’nin, dinlenen şarkı adetleri de geçen yıla oranla tam 3 kat artış gösterdi.

 

Türkiye’nin en çok bilinen ve kullanılan yerli dijital müzik platformu fizy, Megastar Tarkan ile yaptığı işbirliğiyle birçok yeniliğe de imza attı. Tarkan’ın son albümü 10’u sevenleriyle buluşturan fizy, dijital müziğin tanımını değiştirecek en yeni özelliklerini de Tarkan’ın albüm ve konser çalışmalarıyla duyurdu. Şimdiye kadar toplamda 11.7 milyon kez indirilen fizy ile kullanıcılar müziğin tadını sonuna kadar çıkarırken, video seçeneği sayesinde, Megastar’ın yeni klibini de ilk kez izleme ayrıcalığı fizy kullanıcılarının oldu. fizy üzerinden dinlenen şarkı adedi geçen yıla oranla tam 3 katı artış gösterdi.

 

Konserleri ‘canlı’ izleme ayrıcalığı

fizy’nin dijital müzikte devrim yaratan canlı konser yayınları sayesinde, Tarkan’ın Harbiye’deki konserleri Türkiye’nin her yerindeki izleyiciye canlı ulaştı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Kullanıcılarımız, fizy markamız ile Megastar’ı çok yakıştırdı. fizy’nin en çok dinlenen sanatçısı Tarkan’ın şarkıları, kullanıcılar tarafından 37 milyondan fazla dinlendi. Tarkan’ın fizy’den yayınlanan canlı konserlerini toplamda 1.2 milyon kişi izledi. Tarkan’ın yeni albümünün yayınlanmasından itibaren 1 hafta içinde fizy’de indirilen Tarkan şarkıları 200 bin adedi geçti. Bu performansla Tarkan, fizy’de tüm zamanların en çok indirilen sanatçısı oldu. Dijital platformlarda ilk kez fizy’den yayınlanan Yolla video klibi ise kısa sürede 1.25 milyondan fazla izlendi. Bugüne kadar toplamda 11.7 milyon kez indirilen fizy, en popüler uygulamaların ilk sırasında yer aldı. Bu rakamlar doğru işbirlikleriyle müşterilerimize en iyi hizmeti en yüksek kalitede sunma çalışmalarımızın meyvesini verdiğini bir kez daha gösteriyor” dedi.

 

Yerli yabancı milyonlarca şarkı fizy’de

Bir dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunan fizy, yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor. fizy, Türkiye’nin en popüler radyo kanallarını dinleyicilerle buluşturuyor. fizy’de Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor. fizy’de kullanıcılar ayrıca, Haftalık Keşif Listesi özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar dinleyebiliyorlar. Yerli yabancı milyonlarca şarkı ve video klibin yer aldığı fizy’de, geçen yılın ilk yarısında 228 milyon şarkı dinlenirken, 2017’nin ilk yarısında fizy’den şarkı dinleme rakamı 722 milyona ulaşarak geçen yıla göre 3 kat arttı. 

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