Fll Robot Turnuvası’nda Jüri Ödülü Aldılar

ODTÜ'de her yıl düzenlenen FLL Robot Turnuvası'nın Ankara bölge elemelerinde Final Okulları Robot Takımı PANGEA, "Özdeğerler Jürisi" ödülünü alarak...

ODTÜ'de her yıl düzenlenen FLL Robot Turnuvası'nın Ankara bölge elemelerinde Final Okulları Robot Takımı PANGEA, "Özdeğerler Jürisi" ödülünü alarak bu alanda 7. kupasını kazandı.

Robot takımının yarışmanın ikinci aşaması olan "ulusal turnuva" için İzmir'e gitmeye hak kazandığını söyleyen Final Okulları Kolej ve Fen Lisesi Müdürü Doğan Kaya, "4 yıldır okul olarak bu yarışmaya katılıyoruz. Ülkemizi yurtdışında da temsil ettik. Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlayacağımıza inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen fizik öğretmenimiz ve aynı zamanda takım koçumuz Serdar Şahin'e ve robot takımında yer alan öğrencilerimiz Aysima Keskin, Can Onat Paşaoğlu, Uğurcan Kaptan, Merve Akbaş, Yiğithan Sever, Emine Bilge Kuran, Ecenaz Polat, Eylül Yaren Revi, Eren Uzun, Yiğit Güner ve Mustafa Tuna Şişman'a teşekkür ederim" dedi.