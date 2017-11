Flüt Sanatçısı Burak Beşir Abd’de İha’ya Konuştu

Ünlü flüt sanatçısı ve besteci, Grammy aday adayı Burak Beşir, ABD'de İHA muhabirine sanatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü flüt sanatçısı, besteci Burak Beşir, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde İHA mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Beşir, 1976 yılında Kıbrıs'ta doğduğunu, ilk müzik eğitimini burada aldığını belirtti. Sonrasında Hacettepe Konservatuarında lise ve üniversite eğitimini tamamlayarak, Flüt Solistliği Master programı için İngiltere'de İskoç Kraliyet Akademisinde David Nicholson'dan dersler aldığını belirten sanatçı Beşir, "Ayrıca efsane flüt sanatçısı Sir James Galway'den eğitim alma şansıda buldum. Sonrasında 6 yıl süre ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile ve Borusan Filarmoni Orkestrasında ikinci flüt olarak çaldım. 2008 yılında müzik eğitimi ile dünyaca ünlü Berkley Koleji'nden aldığım burs ile Amerika Birleşik Devletlerine geldim. Burada her zaman yapmak istediğim film müzisyenliği ve çağdaş bestecilik ve yapımcılık üzerine eğitimimi tamamladım" dedi.

Beşir, 86. Oscar Ödülleri Academy Orkestrasında John Williams, Alexandra Desplat, David Newman gibi ünlü bestecilerle onların eşliğinde canlı olarak çalma fırsatı bulduğunu ifade etti. Ayrıca Los Angeles Filarmoni'nin Uluslararası Komitesinin düzenlediği destek gecelerinde müzik direktörlüğü yaptığını belirten Beşir, "Yüzüklerin Efendisini Boston Senfoni Orkestrasının salonunda Video Game Orkestrası ile çaldım. Ama filmde Sir James Galway çaldı. Video Game Orkestrası ile birçok konserler verdim. Bunlardan bir tanesi PAX konserleri. Hatta yakın zamanda Zelda (Legend Of Zelda) yapımının Amerika Turnesi kapsamında Las Vegas'da 8 bin kişilik bir salonda konser verdik. Birkaç reklam müziğinin yanında en son yönetmenliğini Mert Türkoğlu'nun yaptığı "Hı Jolly (Hacı Ali)" projesinin müziklerini yaptım. Ayrıca bu sene bir albüm çıkarttım" diye konuştu.

Grammy aday adayı

Bu yıl çıkardığı albümüne değinen Burak Beşir, "Özene bezene yaptığımız bir albüm. Hem romantik müzik, hem tango hem de klasik müziğin ön planda olan bestecilerini ve kendi bestem "Sound from Anatolia – Anadolu'dan Ses" herkesin ruhuna hitap edecek bir albüm olarak bir araya geldi. Passion, Best Classical Instrumental Solo (en iyi klasik enstrümantal solo) kategorisinde Grammy aday adayı ve şimdi sonuçlarını bekliyoruz. Umarım güzel haberler gelecek. Bir de İtalya'da bir yayın oldu. Ever Smetana'nın La Moldova isimli eserini flüt korosu için düzenleme yaptım ve bu İtalya'da yayınlandı" şeklinde konuştu.

Kendi stüdyosunda video oyunları için özellikle Japonya'ya yönelik nefesli enstrümanlar çaldığını ifade eden Beşir, "Telemundo, Hallmark gibi kanalların dizilerine müzik yapıyorum. Ayrıca uluslararası projelerde kullanılmak üzere gene kendi stüdyomda gerçekleştirdiğim kayıtları gönderiyorum" dedi.

Beşir, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanatçı arkadaşlarıma hayallerinin peşinde koşmalarını söyleyebilirim. Evet, hiçbir şey kolay olmuyor ama gerçekten istediğinizde gerçekleştirebilirsiniz ve gerçekleştiriniz. Benim hayallerimin şu ana kadar birçoğu gerçekleşti. Ama bilirsiniz hayaller hiçbir zaman bitmez. O yüzden ben de hala var olan hayallerimin peşinde koşmaktayım."