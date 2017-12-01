Flynn, Fbı’ya Yalan Söylemekle Suçlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "kasten ve bilerek" yanlış bildirimde bulunmakla...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "kasten ve bilerek" yanlış bildirimde bulunmakla suçlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "kasten ve bilerek" yanlış bildirimde bulunmakla suçlandı. Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında yalan söylemekle suçlanan Flynn, bugün yerel saat ile 10.30'da hakim karşısına çıkacak.