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Flynn: "Ruslarla Temas Kurmamı Trump İstedi"

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Flynn: "Ruslarla Temas Kurmamı Trump İstedi"
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) yanıltma suçundan çıkarıldığı mahkemede,...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) yanıltma suçundan çıkarıldığı mahkemede, Ruslarla temas kurmasını Trump'ın istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'nin, Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) yanıltma suçundan itirafçı olarak çıkarıldığı mahkemede, geçen yıl Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergei Kislyak'la yaptığı görüşmeler hakkında yanlış beyanlarda bulunduğunu itiraf ettiği belirtildi. Flynn mahkemede, Ruslarla temas kurmasını Trump'ın isteği olduğunu söyledi. Ayrıca Flynn, FBI'yı yanıltma suçundan 5 yıl hapis ya da 9 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.

Öte yandan Beyaz Saray avukatları, Flyn'in Trump'la ilgili ifadelerini kesin dille yalandı

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