Foça Bağarasında Halk Toplantısı

İzmir'in Foça ilçesindeki halk toplantısına katılan protokol üyeleri, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

İzmir'in Foça ilçesindeki halk toplantısına katılan protokol üyeleri, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Foça ilçesinde, zaman zaman yapılan halk toplantısı gerçekleştirildi. Foça Bağarasındaki toplantıya, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Programa çok sayıda vatandaş katılırken, protokol üyeleri vatandaşların sıkıntılarını dinleyip yardımcı olmaya çalıştı. Şikayetler daha çok yerleşim alanlarındaki hayvan çiftlikleri ve sinekler konusunda geldi. Bazı vatandaşlarda tepki göstererek, geçimlerini hayvancılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Son kararname ile Foça Kaymakamlığına atanan Ali Çetin, kendini tanıtarak, "Devlet görevi nöbet gibidir. Foça'da hizmete devam edeceğiz. Kapımız tüm vatandaşlarımıza her zaman açık" dedi.