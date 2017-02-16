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Foça Kent Konseyinden Genel Kurul Toplantısı

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Foça Kent Konseyinden Genel Kurul Toplantısı
Foça Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde yapıldı.

Foça Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantı, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer başkanlığında gerçekleşti.

Foça Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısına; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri, Foça Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve üyeleri katıldı. Toplantıda, Foça Kent Konseyine bağlı Çevre, Turizm, Kadın ve Engelli Meclislerinin 2016 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, 2011 yılında kurulan Foça Kent Konseyinin geçmişten bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerine vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a teşekkür etti.

Foça Kent Konseyinden Genel Kurul Toplantısı

Foça Kent Konseyinden Genel Kurul Toplantısı

Foça Kent Konseyinden Genel Kurul Toplantısı

Foça Kent Konseyinden Genel Kurul Toplantısı

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