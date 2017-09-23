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Foça’da Briç Heyecanı

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Foça’da Briç Heyecanı
İzmir'in Foça ilçesinde, 6. Foça Karataş Briç Festivalinin ikinci gününde belediye başkanlığı kupasının turnuvası başladı.

İzmir'in Foça ilçesinde, 6. Foça Karataş Briç Festivalinin ikinci gününde belediye başkanlığı kupasının turnuvası başladı.

Foça Belediye Spor Kulübü Briç Şubesi tarafından, Foça'da briçin gelişmesi ve sevilmesi için uğraş veren ve yaşamını yitiren emekli Albay Enver Durulmuş anısına düzenlenen 6. Foça Karataş Briç Festivalinin ikinci günü, belediye başkanlığı kupası turnuvası ile başladı. Yaklaşık 300 briçseverin katıldığı turnuvanın açılışına Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediye Spor Kulübü Yöneticilerinden Birtan İskit ve İbrahim Güller de katıldı.

Enver Durulmuş anısına düzenlenen 6. Foça Karataş Briç Festivali açılış konuşmasını yapan Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, Enver Durulmuş ile dostluklarının 30 yılı bulduğunu belirterek, "Enver Albay, briçin tanınması için çok çalıştı. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Biz de Briç Federasyonu olarak İzmir'de onun adına bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi. Zorlu, "Bazı belediyeler ki sayıları çok değil, bu tip faaliyetlere destek olup, katkı koyuyorlar. Bunlardan bir tanesi de Foça. Onun için Başkanımız Gökhan Demirağ'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise emekli Enver Durulmuş'u saygı ve rahmetle andığını belirtti, Başkan Demirağ, "Bu tip organizasyonların en güzel tarafı birbirlerini tanımayan insanların bir araya gelerek tanışmaları, barışı, sevgiyi korumaları ve yaymalarıdır. Foça'nın ismini birçok yerlere koyabiliriz. Bizler spora koyalım Foça'nın ismini, geçmiş medeniyetlerin getirmiş olduğu değerlere koyalım, bu anlamda da başta bu festivalde bizlere bu işi öğretenlere koyalım Foça'nın ismini. Güzel bir festival geçirmenizi diliyorum" diye aktardı.

Yapılan konuşmaların ardından hayatını kaybeden emekli Albay Enver Durulmuş'un eşi Necla Durulmuş'a bir plaket verildi.

Durulmuş anısına düzenlenen 6. Foça Karataş Briç Festivalinde, yaklaşık 300 briçsever, belediye başkanlığı kupası için birbirleri ile yarışacak. Festival yarınki programında ise Swiss Patton Takım Turnuvası gerçekleştirilecek.

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