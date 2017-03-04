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Foça’da Ev Pansiyonculuğu Kursu Açıldı

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Foça’da Ev Pansiyonculuğu Kursu Açıldı
Kozbeyli'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi işbirliğiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi...

Kozbeyli'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi işbirliğiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Müdürlüğü koordinasyonunda ev pansiyonculuğu kursu açıldı.

Kurs açılışına, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme, İştirakler ve Yerel Yönetimler Dairesi Başkanı Hakan Öztürk, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, kursiyerler ve eğitmenler katıldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "İlçemizde turizmin geliştirilmesi ve vatandaşlarımıza ekonomik kazanç imkanı sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyemizle işbirliği yaparak ev pansiyonculuğu kursu açtık. Foça'da, ev pansiyonculuğunu özendirmek istiyoruz. Yöremizdeki vatandaşlarımızı turizm konusunda eğitmek ve Foça turizmini 12 aya yaymak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemize, Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kozbeyli Çapkınoğlu Konağında gerçekleşecek olan eğitimler, üç hafta sürecek. Kursa katılan 25 kursiyere, halkla ilişkiler, ev pansiyonculuğu ve konaklama hizmetlerinin gerekleri, mevzuat, yemek servisi ve sunum hizmetleri gibi konularda 40 saat sürecek eğitim verilecek. Kursu başarıyla bitirenlere sertifika verilecek.

Foça’da Ev Pansiyonculuğu Kursu Açıldı

Foça’da Ev Pansiyonculuğu Kursu Açıldı

Foça’da Ev Pansiyonculuğu Kursu Açıldı

Foça’da Ev Pansiyonculuğu Kursu Açıldı

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