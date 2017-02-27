Folklor Oyuncuları’ndan Kırklareli’ne Ziyaret

İstanbul Anadolum Folklor Derneği üyeleri Trakya Kültür Gezisi kapsamında Kırklareli'ni ziyaret etti.

İstanbul Anadolum Folklor Derneği üyeleri Trakya Kültür Gezisi kapsamında Kırklareli'ni ziyaret etti.

45 kişilik bir grupla Kırklareli'ne gelen derneğin folklor oyuncuları, Kırklareli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin rehberliği eşliğinde kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Belediyenin projeleri hakkında bilgi alan ziyaretçiler, Yayla Mahallesinin tarihi evlerine özellikle hayran kaldılar.

Gezi programının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim ile dernek üyeleri yemekte bir araya gelerek, Sevim'e derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Yemek sonrası ikram edilen Kırklareli Hardaliyesi ise, dernek üyeleri tarafından oldukça beğeni kazandı.

Anadolum Folklar Derneği Yöneticisi ve aslen Kırklarelili olan Elçin Babacan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kırklareli gezisi programının sonunda derneğin folklor ekibi, davul zurna eşliğinde Kırklarelililere sürpriz bir gösteri de yaparak, Kırklareli Belediyesi'nin kendilerine gösterdiği ilgi ve nezaketin memnuniyeti ile kenten ayrıldı.