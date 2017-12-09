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Folklorcular Ata'nın huzurunda

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Folklorcular Ata'nın huzurunda
Samsun Balkan Türkleri Derneği Halk Oyunları ekibi Ankara'da katılacakları yarışma öncesi, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çiçek bıraktı, dua etti.

Samsun Balkan Türkleri Derneği Halk Oyunları ekibi Ankara'da katılacakları yarışma öncesi, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çiçek bıraktı, dua etti. 

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği 'Mahalli Dal Halk Oyunları Şöleni' için Halk Oyunları ekipleri Ankara'da buluştu. Yaklaşık 30'a yakın ekip, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti. Aralarında Samsun Balkan Türkleri Derneği Halk Oyunları ekibininde bulunduğu ekipler, Atatürk'ün mezarına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu, şehitlerimize dua etti. 

Ayrıca ekipler unutulmaya yüz tutmuş yöresel oyunları tekrar hatırlatmak için yöresel kıyafetleri ile Ankara içinde dolaştı. Halka yörelerini tanıtıp unutulan gelenekleri yeniden canlandırdı.  Canberk ÇONKOR 

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