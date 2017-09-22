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Formalarını Giyip, Kızılay’a Kan Bağışladılar

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Formalarını Giyip, Kızılay’a Kan Bağışladılar
Beşiktaş taraftarları takımlarının formalarını giyerek geldikleri Kızılay çadırında toplu halde kan bağışında bulundular.

Beşiktaş taraftarları takımlarının formalarını giyerek geldikleri Kızılay çadırında toplu halde kan bağışında bulundular.

Kan bağışı kampanyasını Büyükmandıralı Beşiktaşlılar renklendirdi. Büyükmandıra Kartalları adı altında oluşan 17 Beşiktaş taraftarları, takımlarının formalarını giyerek geldikleri Kızılay çadırında toplu halde kan bağışında bulunarak destek verdi.

Büyükmandıra Beşiktaşlılar taraftarlarının önderi Yusuf Can, Türk Kızılayının milletimiz için çok önemli olduğunu vurguladı. Can, "Büyükmandıralı Beşiktaşlılar olarak böylesine önemli bir toplumsal konu karşısında ne kadar özverili olduğumuzu göstermek adına bugün buraya formalarımızla birlikte gelip, kan bağışında bulunduk. Bir kanın üç insan hayatına etki ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden toplumdaki her bir bireyin Türk Kızılay'ımıza karşı hassasiyet içerisinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu organizasyonu benimle birlikte düzenleyip katkı sağlayan Büyükmandıra Kartallarından Hasan Hüseyin Yürük, Harun Özçetin, İbrahim Kızılarslan, İbrahim Sert, Tanju Çiftçi, Kadir Özçetin, İsmet Darcan başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. Kan bağışı organizasyonunun düzenlenmesinde katkısı olan Kızılay Babaeski Şube Başkanımıza ve Büyükmandıra Belediye Başkanımız Sertaç Balyemez'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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