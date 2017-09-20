Forum Erzurum’da Atışını Yap, Hediyeni Kap

23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Forum Erzurum'u ziyaret edenler hediye yağmuruna tutulacak.

23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Forum Erzurum'u ziyaret edenler hediye yağmuruna tutulacak. 250 TL ve üzeri alışveriş yapanlar televizyondan tablete, sinema biletinden hediye çeklerine kadar birçok sürpriz hediyenin sahibi olacak.

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, sürpriz hediye kampanyasıyla yine eğlendiren ve kazandıran bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Forum Erzurum'dan tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapanlar çok kazandıran Plinko oyunuyla anında sürpriz hediyelere kavuşacak. Hediye listesinde tablet, televizyon, buzdolabı, hediye çekleri, elektrikli süpürge, cep telefonu, yemek ve sinema bileti çekleri gibi birçok sürpriz ürün yer alıyor.