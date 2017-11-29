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Forum Mersin’de ’Maraton İnteraktif Ekran’ Etkinliği

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Forum Mersin’de ’Maraton İnteraktif Ekran’ Etkinliği
Forum Mersin, 3.Uluslararası Mersin Maratonu dolayısıyla 7 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerine özel "Maraton İnteraktif Ekran" etkinliği düzenleyecek.

Forum Mersin, 3.Uluslararası Mersin Maratonu dolayısıyla 7 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerine özel "Maraton İnteraktif Ekran" etkinliği düzenleyecek.

Forum Mersin, etkinlikle tüm misafirlerine maraton heyecanını yaşatacak. Etkinlik boyunca saat 14.00-19.00 arasında Forum Mersin'i ziyaret edenlere, B blok giriş katında bulunan interaktif ekrandaki sunucu tarafından çeşitli sorular yöneltilecek. Bir maraton koşucusu gibi giyinmiş olan sunucunun yönelttiği Mersin, maraton sporu ve Mersin Maratonu hakkında eğlenceli sorular, ziyaretçilere sürpriz hediyeler kazandıracak.

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