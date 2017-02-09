Forum Mersin’den Aşk Kilitleri Atölyesi

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Aşk Kilitleri Atölyesi" düzenleyecek.

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Aşk Kilitleri Atölyesi" düzenleyecek. Etkinlikte, sevgililer kendi kilitlerini yaparak, Aşıklar Köprüsü'ne asacak.

Forum Mersin, çiftlere sevgilerini gösterecek çok özel bir atölye düzenleyecek. Sevgililer Günü öncesinde, çiftlerin aşklarını anlatmaları için farklı seçenekler sunan Forum Mersin, Aşk Kilitleri Atölyesi ile aşıkların, sevdiklerine kendi hazırlayacakları kilitlerle aşklarını anlatabilecek. 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde 14.00-18.00 saatleri arasında Forum Mersin B Blok'ta düzenlenecek olan atölyede, katılımcılar istedikleri renge boyayıp, minik notlar yazacakları kilitlerini Aşıklar Köprüsüne asabilecekler.

Forum Mersin yetkilileri, "Forum Mersin'de aşkını kendi hazırladığın kilitlerle anlatmak istiyorsan ücretsiz düzenlenecek olan etkinliğe sen de davetlisin" diyerek, Mersinlileri etkinliğe davet etti.