Forum Mersin’den Müşterilerine Uçuş İndirimi

Onuncu yılını pek çok etkinlikle kutlayan Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, özel hediyeler için alışverişe gelen tüm ziyaretçilerine, yeni yılda seyahat...

Onuncu yılını pek çok etkinlikle kutlayan Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, özel hediyeler için alışverişe gelen tüm ziyaretçilerine, yeni yılda seyahat keyfini katlayacak uçuş indirim çekleri hediye ediyor.

Forum Mersin AVM'den yapılan açıklamaya göre, 15-30 Aralık tarihleri arasında alış veriş yapacak olan vatandaşlar, uçuş indirimi kazanacak. Forum Mersin'in 10. yıl sürprizleri kapsamında hazırladığı kampanya kapsamında, aynı gün içinde tek seferde 250 - 499 TL arasındaki alışverişlerde 25 TL, 500 - 999 TL arasındaki alışverişlerde 50 TL, bin lira ve üzeri alışverişlerde ise tam 100 TL uçak bileti indirim çeki verilecek. 2018 yılı boyunca yapılacak tüm uçuşlarda kullanılabilen çekler, Forum Mersin ziyaretçilerini bekliyor.

Forum Mersin'in uçuran alışveriş kampanyasından faydalananların, 2018 yılı boyunca dilediği tarihte, dilediği yöne yapacağı uçuşlarda bu indirim çekini kullanabilecekleri belirtildi. Çeklere sahip olmak için 1 Şubat 2018 tarihine kadar Forum Mersin'de yer alan Olcar Tour Acentesi bünyesindeki havayolu şirketlerinden biletlerin alınmasının yeterli olacağı kaydedildi.