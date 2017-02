Fosseptik Çukuruna Düşen Yarış Atı İçin Seferberlik

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yarış atı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yarış atı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gökhan Yakışıklı'ya ait çiftlikteki 20 yarış atından biri, ahırın kenarında üzeri metalcsaç ile kapalı fosseptik çukurunun üzerinde durdu. Sacın çökmesi ile at fosseptik çukuruna düştü. Sadece başı çukurun dışında kalan at kişnemeye başladı. Çiftlik sahibi, fosseptik çukuruna düşen atını kurtaramayınca Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekibi, atı kurtarabilmek için kolları sıvadı. Çukura düşen ata zarar gelmemesi için titiz davranan ekipler, İnegöl Belediyesi şantiyesinden kepçe istedi. Halatlara bağlanan at kepçe yardımı ile çukurdan çıkarıldı.

10 bin lira değerinde

5 yaşındaki saf kan Arap tayının değerinin 10 bin lira olduğu öğrenildi. Atının kurtarılmasına sevinen Gökhan Yakışıklı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.