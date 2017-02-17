  • BIST 88.223
  • Altın 146,047
  • Dolar 3,6664
  • Euro 3,9023
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 2 °C

Fosseptik Çukuruna Düşen Yarış Atı İçin Seferberlik

» »
Fosseptik Çukuruna Düşen Yarış Atı İçin Seferberlik
Bursa'nın İnegöl ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yarış atı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yarış atı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gökhan Yakışıklı'ya ait çiftlikteki 20 yarış atından biri, ahırın kenarında üzeri metalcsaç ile kapalı fosseptik çukurunun üzerinde durdu. Sacın çökmesi ile at fosseptik çukuruna düştü. Sadece başı çukurun dışında kalan at kişnemeye başladı. Çiftlik sahibi, fosseptik çukuruna düşen atını kurtaramayınca Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekibi, atı kurtarabilmek için kolları sıvadı. Çukura düşen ata zarar gelmemesi için titiz davranan ekipler, İnegöl Belediyesi şantiyesinden kepçe istedi. Halatlara bağlanan at kepçe yardımı ile çukurdan çıkarıldı.

10 bin lira değerinde

5 yaşındaki saf kan Arap tayının değerinin 10 bin lira olduğu öğrenildi. Atının kurtarılmasına sevinen Gökhan Yakışıklı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Fosseptik Çukuruna Düşen Yarış Atı İçin Seferberlik

Fosseptik Çukuruna Düşen Yarış Atı İçin Seferberlik

Fosseptik Çukuruna Düşen Yarış Atı İçin Seferberlik

Fosseptik Çukuruna Düşen Yarış Atı İçin Seferberlik

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çürük Mandalina Kavgası Karakolda Bitti17 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Çorum’da Deaş Operasyonu: 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi17 Şubat 2017 Cuma 10:23
  • Kayıp Adamdan 6 Gündür Haber Alınamıyor17 Şubat 2017 Cuma 10:23
  • Diyarbakır’da Çok Sayıda Patlayıcı Ele Geçirildi17 Şubat 2017 Cuma 10:23
  • Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Atık Şube Müdürü Çağrı Ün Vuruldu17 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • Soygun Şüphelisi Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • Bunun Adı Cinayete Teşebbüs17 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • İki Zehir Taciri Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • Uyuşturucu Operasyonu Zanlısı 35 Kişi Adliyede17 Şubat 2017 Cuma 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti