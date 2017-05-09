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Foto Safari Ödül Töreni Yapıldı

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Foto Safari Ödül Töreni Yapıldı
Develi Belediyesi, Kayseri İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-22-23 Nisan 2017 tarihleri arasında...

Develi Belediyesi, Kayseri İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-22-23 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen Sultan Salığı Milli Parkı 10. Foto-Safari Fotoğraf Yarışması sergileme ve ödül töreni Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Şevket Ağmaz'ın katılımıyla Develi Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Büyük bir bölümü Develi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yerel yaşamını, fiziksel yapısını, doğasını, özelliklerini görüntülemek ve fotoğraf sanatını geliştirmek, fotoğraf ve fotoğraf sanatçısı arasındaki ilişkinin niteliğini güçlendirmek, fotoğrafçıyı ödüllendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada Yerel Yaşam kategorisinde 475 fotoğraf ve Genel Doğa kategorisinde 352 fotoğraf, seçici kurul tarafından değerlendirilmeye tabi tutuldu. Programa ev sahipliği yapan Başkan Cabbar kısa bir selamlama konuşması yaparak büyük bir kısmı Develide bulunan Sultan Sazlığının sadece Türkiye için değil dünya çapındaki öneminden bahsetti. Kaymakam Duru ise görev yaptığı diğer sekiz ilçe içerisinde Develi kadar kültür-sosyal etkinliklere ev sahipliği yapanın bulunmadığını belirterek bu güzelliklerin Develililerle buluşmasına vesile olan Başkan Cabbar'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Yerel Yaşam kategorisinde birinci olan Osman Çiçekyurt'a plaketini Develi Kaymakamı Murat Duru; Genel Doğa kategorisinde ikinci olan Mehmet Ünlü'nün plaketini ise Başkan Cabbar takdim etti. Özel ödül ve sergileme alanlara da teşekkür plaketleri İlçe protokolü tarafından verildi. Programın sonunda İlçe protokolü Cumhuriyet Meydanında kurulan sergiyi gezerek fotoğrafları incelerken, törene katılan öğrencilere de Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünce geri dönüşüm tesislerinde üretilen doğayla uyumlu not defterleri hediye edildi.

Foto Safari Ödül Töreni Yapıldı

Foto Safari Ödül Töreni Yapıldı

Foto Safari Ödül Töreni Yapıldı

Foto Safari Ödül Töreni Yapıldı

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