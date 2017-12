Samsunspora nihayet birisi değil, birileri talip çıktı.

Yapılan basın açıklamasının ardından çektirdikleri fotoğrafta 16 kişi vardı.

Hepsi sporun içinden gelen kişiler…

İlk aklıma gelenler; Mehmet Ali Çınar, Ali Kemal Gedikli, Hakkı Bayrak, Celil Sağır, Hasan Şengül, Şendoğan Çakmaker, Necmi Öksüz, ve diğer önemli spor adamları…

Ya futbolculuk, ya yöneticilik, ya teknik adamlık yapmış, ya da yolu Samsunspor’dan geçmiş yürekli kişiler.

Bu cesur adamları alkışlıyorum!

Yüreklerini ortaya koydular.

***

Artık hiç kimse ‘Samsunspora var-mı aday?’ diyemeyecek.

Bu fotoğrafta buluşanlar ‘Siz yoksanız biz varız arkadaş’ dediler.

Yönetim bir daha aday yok bahanesinin ardına sığınamayacak.

Yani; aba altından da sopa gösteremeyecek.

Bu cesur adamlar ‘ne zamana kadar varız?’ diyecekler.

Bilemem.

Ancak; taraftara ve Samsun halkına Samsunspor’un yalnız olmadığını, bu kulübün sahipsiz ve kimsesiz olmadığının mesajını çok güçlü bir şekilde haykırdılar.

Erkurt Tutu ve yönetiminin yanlışlarını ve Samsunspora verdiği maddi külfetin faturasını tartışmayacağım.

Tutu ve yönetimine katlanacak tahammül kalmamıştır…

Kongrede sadece yönetim kurulu üyeleri değil, başkan Tutu’nun da istifa etmesi gerekir.

Tutu, yeniden aday olursa hem kendine hem de Samsunspora ihanet etmiş olur.

Bu yönetimin miadı çoktan dolmuştur…

Yapılacak ilk iş görevi ehline teslim etmek olmalıdır.

‘Samsunsporu seven, Samsunsporluyum’ diyen başkan, Samsunspor’un önünü açmak zorundadır.

Yönetimle şehrin, yönetimle taraftarın arasındaki uçurum her geçen gün artmıştır.

Ne taraftarın, ne de şehrin başkan Tutu’ya olan güveni kalmamıştır…

Bence; Erkurt başkan yengemizi dinlemeli kongreyi beklemeden hemen istifa etmelidir.

Başkan ne demişti?

-Hanımım bile istifamı istedi.

Daha neyi bekliyorsun başkan?

Sokaktaki çocuk, Çiflik’teki çay ocaklarında Samsunsporu bilen, bilmeyen herkes yönetimin başarısızlığını konuşuyor…

Bu yönetim kökten gitmeli.

Kulüpte bir belirsizlik aldı başını gidiyor.

Öyle ki; Teknik Direktör Engin İpekoğlu bile; ‘Teknik açıdan biz de net olarak önümüzü göremiyoruz. Samsunspor camiasının menfaatlerini ön planda tutarak şuan itibarıyla göreve devam etme kararı aldık’ demekten kaçınmadı.

Dikkatinizi çekerim hoca; ‘şuan itibarıyla’ diyor.

Yani hoca, her an bırakacak gibi ve istifaları da cebindeymiş gibi hareket ediyor.

Bu çok hoş bir durum değil.

Samsunspor’da görünen fotoğraf şimdilik bu.

Yönetimin önceliği; kendileri mi? yoksa Samsunspor mu olacak?

‘Bu şehrin en büyük markası Samsunspor’dur.’Sözü yönetim için sadece lafta mı kalıyor?.

Samsunspor üzerinden prim yapmak daha mı sıcak geliyor?

***

Taraftarın ilk ve son sözü: ‘Düşün Samsunspor’un yakasından!..’

Önümüzdeki haftaları düşünürsek; yaşanacak olanları hayal bile edemiyorum.

Gelecek hem yönetim için hem de futbolcular için çok da iç açıcı değil.

Bunu görmek hiç de zor değil…

Şapka düşmüştür kel görünmüştür.

Herkes aklını başına almalı.

Fazla da kırılmaya, darılmaya gerek yok.

Ne dersiniz?